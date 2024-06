Un livre sur le Comité de solidarité Asie - Afrique - Amérique latine sorti en librairie

Un livre intitulé Comité vietnamien de solidarité et de coopération Asie - Afrique - Amérique latine : Des voyages et des amis a été lancé lors d’un séminaire tenu mercredi 12 juin à Hanoï.

>> Le premier livre étranger sur le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong

>> Mise en valeur de l’“Héritage de Hô Chi Minh”

>> Un livre sur la pensée du Président Hô Chi Minh sort en librairie

>> La Bibliothèque du Congrès américain conserve des trésors de livre sur le Vietnam

Photo : VOV/CVN

S’adressant à l’événement, Nguyên Thê Ky, président du Conseil central de la théorie et de la critique littéraires et artistiques et président dudit comité de l’Union des associations d'amitié du Vietnam (VUFO), a déclaré que l’Organisation de la solidarité des peuples afro-asiatiques fondée en 1957 et répondant aux aspirations légitimes des peuples opprimés et exploités d’Asie et d’Afrique, reçoit un large soutien de la part des peuples du monde entier.

Rejoignant la tendance de l’époque, le Comité vietnamien pour la solidarité et la coopération asiatique (aujourd’hui Comité vietnamien de solidarité et de coopération Asie - Afrique - Amérique latine) a été créé le 19 octobre 1956 et est devenu l’un des membres fondateurs et actifs de l’AAPSO.

Au cours des près de 70 dernières années de développement, le comité a apporté des contributions significatives à la lutte pour la libération et la réunification nationales ainsi qu’à la construction et à la défense nationales, ainsi qu’à l’amitié, à la solidarité et à la coopération entre les peuples du Vietnam et d’Asie, d’Afrique, et les pays d’Amérique latine.

Elle a activement fait campagne et obtenu le soutien des peuples d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et du monde entier en faveur du Vietnam, contribuant ainsi à élever le rôle, la position et la réputation du pays dans les forums populaires régionaux et mondiaux, a noté Nguyên Thê Ky.

Le responsable s’est dit fier des efforts et des réalisations du comité au cours des sept dernières décennies, et son conseil d’administration permanent a dirigé la collecte, la recherche, la compilation et la publication du livre bilingue vietnamien-anglais.

Parmi les six sections du livre de près de 330 pages, la première met en lumière l’idéologie du Président Hô Chi Minh, ainsi que les lignes directrices et les points de vue du Parti et de l’État vietnamiens sur la solidarité internationale et la solidarité populaire.

Le deuxième se concentre sur la formation, les activités et le développement du comité ; la troisième présente les organisations interrégionales et nationales de solidarité asiatique-africaine-latino-américaine ; le quatrième sur la coopération Vietnam - Afrique à travers différentes périodes ; et les deux derniers sur les dirigeants des comités et les personnalités marquantes.

VNA/CVN