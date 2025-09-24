Vietnam - Nouvelle-Zélande : promotion du partenariat stratégique global

Dans le cadre de sa visite de travail en Nouvelle-Zélande, les 23 et 24 septembre, une délégation du Parti communiste du Vietnam, conduite par Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Parti, a assisté à une cérémonie d’accueil traditionnelle maorie donnée en son honneur et a rencontré plusieurs ministres néo-zélandais, ainsi que des responsables d’universités.

La délégation vietnamienne a eu des séances de travail avec le ministre des Universités, Shane Reti ; le ministre du Changement climatique, de l’Énergie et des Collectivités locales, Simon Watts, ainsi que des responsables de l’Université Victoria de Wellington et de l’Université de technologie d’Auckland.

Shane Reti a salué la coopération dans le domaine de l’éducation entre les deux pays et annoncé la décision du gouvernement néo-zélandais d’augmenter le nombre de bourses destinées aux étudiants vietnamiens, afin de soutenir la formation de ressources humaines qualifiées au Vietnam.

De son côté, Simon Watts a souligné que le Vietnam et la Nouvelle-Zélande sont confrontés à des défis communs liés au changement climatique et à la sécurité énergétique. Il a exprimé son souhait de renforcer la coopération et le partage d’expériences dans le développement de mécanismes et l’application de technologies pour relever ces défis.

Les responsables de l’Université Victoria de Wellington et de l’Université de technologie d’Auckland ont rappelé avoir formé des milliers d’étudiants et de chercheurs vietnamiens dans divers secteurs. Ils ont exprimé leur volonté d’accueillir davantage d’étudiants vietnamiens, notamment dans les domaines scientifiques, techniques et de gestion.

Lors de ces rencontres, Nguyên Trong Nghia a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par la Nouvelle-Zélande au Vietnam au cours des 50 dernières années, notamment dans le développement socio-économique. Il a proposé que les deux parties poursuivent la promotion du Partenariat stratégique global et finalisent un programme d’action pour la période 2025-2030. Il a également souligné l’importance de renforcer les relations politiques, les échanges entre les peuples et la coopération entre les entreprises.

Insistant sur le rôle clé de l’éducation, Nguyên Trong Nghĩa a encouragé les universités des deux pays à élaborer des plans de coopération à long terme, en diversifiant les formes de collaboration, telles que les échanges d’étudiants et de professeurs, ainsi que les programmes de recherche conjoints. Il a suggéré de mettre l’accent sur des secteurs technologiques tels que l’intelligence artificielle (IA) et la biotechnologie.

Durant son séjour, Nguyên Trong Nghia a également rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam à Wellington et des représentants de la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande. Il les a encouragés à continuer de servir de "pont d’amitié" et de contribuer activement au développement des relations Vietnam - Nouvelle-Zélande.

