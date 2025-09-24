Le président vietnamien appelle à honorer la paix et à bâtir un avenir durable

Le 23 septembre (heure locale), au siège des Nations unies à New York, le président vietnamien, Luong Cuong, a prononcé un discours important lors du débat général de haut niveau de la 80 e session de l’Assemblée générale des Nations unies, avec le message central «Honorer la valeur de la paix, promouvoir une transformation vigoureuse pour bâtir un avenir durable».

Le président vietnamien, Luong Cuong a rappelé que ces 80 dernières années, l’ONU avait incarné l’aspiration commune de l’humanité à la paix, à la coopération et au développement, fondée sur les valeurs universelles que sont les droits de l’homme, l’indépendance nationale, l’égalité, la démocratie et le progrès social. Toutefois, le monde est aujourd’hui confronté à de graves défis tels que conflits, guerres locales, course aux armements, unilatéralisme et affaiblissement des engagements politiques.

Le président a appelé à renforcer le multilatéralisme et un système international fondé sur le droit, avec l’ONU jouant le rôle central. Il a souligné que la paix est à la fois un objectif et une condition préalable à un développement stable, équitable, démocratique et prospère, exhortant au respect du droit international et de la Charte des Nations unies, de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, à la non-intervention dans les affaires intérieures des États, à la non-recours à la menace ou à l’emploi de la force, ainsi qu’au règlement pacifique des différends.

Il a plaidé pour une culture de paix basée sur la confiance, la solidarité internationale, le dialogue et le respect des différences, appelant à un cessez-le-feu, à la cessation de la violence, à la protection des civils et à l’accès humanitaire dans les zones de conflit. Il a également salué la reconnaissance de l’État de Palestine par plusieurs pays, demandé une aide humanitaire urgente pour le peuple palestinien, et invité les États-Unis à lever leur embargo contre Cuba et à retirer ce pays de la liste des États soutenant le terrorisme.

Soulignant le rôle central de l’ASEAN en Asie-Pacifique, il a affirmé les efforts visant à bâtir une communauté résiliente, inclusive et durable, à promouvoir l’accord de cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande et la mise en œuvre du Consensus en cinq points sur le Myanmar, à maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale sur la base du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Concernant un avenir durable, il a appelé à une réforme des institutions multilatérales de gouvernance mondiale, notamment de l’ONU et des organisations financières internationales, afin de les rendre plus adaptées, transparentes, équitables, efficaces et capables de mieux répondre aux besoins des pays et des peuples.

L'homme placé au centre

du processus de transformation sociale

Il a insisté sur l’importance de l’investissement dans la recherche et le développement, des ressources humaines de qualité et des infrastructures technologiques vertes, tout en appelant les pays développés à partager leurs technologies avec les pays en développement et les pays les moins avancés, ainsi qu’à garantir que l’homme soit placé au centre du processus de transformation sociale.

Évoquant le parcours du Vietnam, passé d’un pays dévasté par la guerre à une nation à revenu intermédiaire intégrée à la communauté internationale, le président a réaffirmé les objectifs nationaux : devenir d’ici 2030 un pays en développement à revenu intermédiaire de la tranche supérieure doté d’une industrie moderne, atteindre le statut de pays à revenu élevé d’ici 2045 et parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050.

Le président a affirmé que le Vietnam s’efforce toujours de faire de son mieux et d’accompagner tous les autres pays afin d’assumer ensemble les responsabilités communes, de surmonter les défis, de promouvoir une transformation profonde pour bâtir un monde de paix, de stabilité, de prospérité et de durabilité, apportant bonheur et bien-être à tous les peuples.

À cette occasion, il a invité les pays à participer à la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, prévue à Hanoï le 25 octobre. Il a annoncé que le Vietnam se prépare à assumer la présidence de la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2026, et a sollicité le soutien pour sa candidature au Conseil des droits de l’homme (mandat 2026-2028) ainsi qu’au Tribunal international du droit de la mer (mandat 2026-2036).

