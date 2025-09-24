Coopération entre des provinces du Centre du Vietnam et des localités chinoises

Le soir du 23 septembre, le consulat général de Chine à Dà Nang a organisé une cérémonie célébrant le 76 e anniversaire de la Fête nationale de la Chine (1 er octobre 1949). L’événement a réuni des représentants des ministères et organismes centraux vietnamiens, des autorités locales du Centre ainsi que des entreprises et associations chinoises basées à Dà Nang.

Photo : VNA/CVN

Selon Yang Shuanfeng, consul général par intérim de Chine à Dà Nang, la visite d’État en avril dernier au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, suivie de la visite en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm, illustre la portée stratégique et élevée des relations sino-vietnamiennes. Sous la direction conjointe des plus hauts dirigeants des deux Partis, les échanges et la coopération dans tous les domaines continuent de s’approfondir.

Dans ce contexte, le consulat général de Chine à Dà Nang s’engage à accompagner les localités du Centre du Vietnam à poursuivre la mise en œuvre de la stratégie dite des "Six Plus" : Confiance politique plus élevée, coopération en matière de défense et de sécurité plus substantielle, coopération substantielle plus approfondie, base sociale plus solide, coordination multilatérale plus étroite, divergences plus maîtrisées et mieux résolues. Cette démarche vise à bâtir une communauté Chine - Vietnam d’avenir partagé d’une portée stratégique.

Le vice-président permanent du Comité populaire de la ville de Dà Nang, Hô Ky Minh, a félicité les réalisations majeures de la Chine, avant d’affirmer l’importance capitale du partenariat stratégique intégral sino-vietnamien, particulièrement dans le Centre. Il a souligné les efforts continus de la ville pour promouvoir l’amitié bilatérale à travers des échanges culturels, économiques, éducatifs et touristiques avec plusieurs provinces chinoises, notamment Yunnan, Guangxi, Jiangsu et Shandong.

Il a enfin exprimé sa reconnaissance envers le rôle clé du Consulat général dans la consolidation et le développement des relations entre Dà Nang et ses partenaires chinois.

L’année 2025, qui marque le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques sino-vietnamiennes, a été désignée comme l'"Année des échanges culturels". Avec plus de 3,1 millions de visiteurs chinois au Vietnam, représentant 25,5% des touristes internationaux, les interactions économiques et culturelles entre les provinces du Centre du Vietnam et les régions chinoises se renforcent, aboutissant à de nombreux accords et initiatives de coopération dans divers secteurs.

VNA/CVN