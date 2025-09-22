Vietnam - Nouvelle-Zélande : volonté commune de développement

Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale de la mobilisation de masse et de l’éducation du Parti, effectue du 22 au 25 septembre une visite de travail en Nouvelle-Zélande.

Dans le cadre de sa visite, la délégation du PCV a eu une entrevue avec le président du Parlement néo-zélandais, Gerry Brownlee, et a assisté à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, organisée par l’ambassade du Vietnam à Wellington.

Lors de son entrevue, Nguyên Trong Nghia a transmis les salutations des dirigeants vietnamiens à Gerry Brownlee et a apprécié les résultats de sa visite officielle au Vietnam fin août. Il a également exprimé ses remerciements à la Nouvelle-Zélande pour son soutien et son amitié au cours des 50 dernières années, depuis l'établissement des relations diplomatiques des deux pays.

Nguyên Trong Nghia a suggéré aux deux parties de promouvoir le Partenariat stratégique global Vietnam-Nouvelle-Zélande, de mettre en œuvre des accords de haut niveau et d'achever bientôt le Programme d'action pour la période 2025-2030.

Il a également suggéré à la Nouvelle-Zélande de partager avec le Vietnam ses expériences en matière de gouvernance nationale, de transformation numérique, de développement vert, ainsi que de renforcer les échanges d'étudiants et la coopération entre les universités des deux pays.

De son côté, Gerry Brownlee a salué l'essor des relations bilatérales et a affirmé la volonté de son pays d’accompagner le Vietnam dans son processus de développement.

Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre des mesures concrètes pour renforcer la coopération dans des domaines clés tels que l'économie, la sécurité et l'éducation. Ils ont également discuté de l'ouverture d'une ligne aérienne directe pour stimuler le tourisme et les échanges entre les peuples.

Les deux dirigeants ont également souligné l’importance de maintenir un environnement de paix, de stabilité et de respect du droit international, en réaffirmant la nécessité d’assurer la sécurité et la liberté de navigation dans la région.

