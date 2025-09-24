Vietnam et Oman boostent la coopération économique

Dans le cadre de sa visite de travail à Oman, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a tenu le 23 septembre une série de séances de travail avec Nasser Bin Suleiman Al-Harthy, vice-président de l’Autorité d’investissement d’Oman (OIA) et président du Fonds d’investissement Vietnam - Oman (VOI), ainsi qu’avec Sheikh Faisal Abdullah Al Rawas, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Oman (OCCI).

Photo : BQT/CVN

Lors de sa rencontre avec le vice-président de l’OIA, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a salué le rôle pionnier de cette institution en tant qu’investisseur majeur d’Oman et de la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG) au Vietnam, soulignant sa contribution significative au renforcement des relations bilatérales. Elle s’est félicitée des investissements de l’OIA au Vietnam, dont le montant dépasse désormais 500 millions de dollars, et a suggéré d’élargir la collaboration à des secteurs tels que la technologie, les centres financiers, les infrastructures stratégiques et l’agriculture de haute technologie.

Nasser Bin Suleiman Al-Harthy a, de son côté, mis en avant le potentiel de développement considérable du Vietnam, expliquant l’engagement d’Oman, l’un des premiers pays du CCG à investir dans le pays. Il a également salué les réformes économiques et institutionnelles vietnamiennes, qui ont permis de créer un environnement favorable aux investissements étrangers.

Le dirigeant de l’OIA a réaffirmé l’intention de son organisation d’accroître et d’optimiser ses activités d’investissement, tout en encourageant davantage d’entreprises omanaises et du CCG à s’engager dans des projets au Vietnam. L’objectif ambitieux est de porter le capital d’investissement à un milliard de dollars, conformément à l’engagement pris lors de la rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh en mai 2025. Les deux parties ont également convenu de favoriser la signature d’accords de coopération dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, les centres financiers et le développement de zones industrielles Halal.

Parallèlement, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a eu des échanges approfondis avec Sheikh Faisal Abdullah Al Rawas, président de l’OCCI. Les deux parties ont examiné les vastes perspectives de coopération économique, commerciale et d’investissement, en s’engageant à mettre en œuvre des solutions concrètes pour dynamiser leurs relations à l’avenir.

Le président de l’OCCI a salué le prestige et l’attractivité du marché vietnamien, le présentant comme une destination privilégiée pour les investisseurs omanais et internationaux. Il a souligné que le Vietnam, au-delà de sa croissance économique, se distingue par sa culture, son histoire de résilience ainsi que par son rôle émergent en tant que centre d’innovation.

Pour sa part, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a réaffirmé sa détermination à collaborer avec les organismes compétents des deux pays, notamment la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), afin de consolider les relations entre les communautés d’affaires et les investisseurs. Elle a réitéré le souhait du Vietnam de renforcer une coopération multiforme avec Oman, couvrant l’économie, l’investissement, le pétrole et le gaz, ainsi que l’agriculture. Elle a par ailleurs invité l’OCCI à diffuser davantage d’informations sur les opportunités de coopération économique, commerciale et d’investissement au Vietnam auprès des entreprises et investisseurs omanais ainsi que de leurs partenaires.

Enfin, elle a encouragé l’OCCI et la VCCI à élargir leur coopération à des domaines novateurs tels que l’intelligence artificielle et l’innovation, et à coordonner l’organisation prochaine de délégations d’entreprises omanaises au Vietnam et vice versa, notamment lors de foires et d’expositions internationales, afin d’élever les relations Vietnam - Oman à une nouvelle hauteur.

VNA/CVN