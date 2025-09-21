Un nouvel élan attendu pour les relations Vietnam - Nouvelle-Zélande

Du 22 au 25 septembre, Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation de masse, effectuera une visite de travail en Nouvelle-Zélande. Selon l’ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang, cette visite revêt une importance particulière.

Il s'agira de la première visite d'un dirigeant vietnamien de rang membre du Politburo depuis la décision prise en février 2025 par les deux pays d'élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique global. Elle interviendra également peu après la visite officielle au Vietnam du président du Parlement néo-zélandais, Gerry Brownlee, fin août dernier, et dans le cadre des célébrations du 50ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (1975-2025).

Wellington réservera à Nguyên Trong Nghia un accueil solennel en tant qu'invité du gouvernement néo-zélandais. Son programme comprendra des rencontres avec le président du Parlement, les ministres en charge de l'enseignement supérieur et du changement climatique, ainsi qu'avec les dirigeants de l'Université Victoria de Wellington et de l'Université de Technologie d'Auckland. Le dirigeant vietnamien rencontrera également le personnel de l'ambassade, la communauté vietnamienne, ainsi que des représentants de fonctionnaires et d'étudiants vietnamiens suivant des formations à l'Université Victoria, avant d'assister à la cérémonie marquant le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, organisée par l'ambassade.

L'ambassadeur Phan Minh Giang a exprimé sa conviction que cette visite donnera un nouvel élan au développement vigoureux et global des relations Vietnam - Nouvelle-Zélande. Elle renforcera notamment la coopération politique grâce à des échanges réguliers de haut niveau via les canaux du Parti, du gouvernement et du parlement, contribuant ainsi à la mise en œuvre effective du partenariat stratégique global récemment établi. Les deux pays s'emploieront à exploiter pleinement leurs atouts et potentialités afin de réaliser de nouvelles percées dans divers domaines et d'apporter des bénéfices concrets à leurs populations.

L'éducation et la formation demeurent un pilier de la coopération bilatérale. Depuis 1992, des centaines de fonctionnaires vietnamiens ont été formés en Nouvelle-Zélande. L'Université Victoria accueille aujourd'hui le plus grand nombre d'étudiants vietnamiens dans le pays.

Les relations économiques se renforcent également. Le Vietnam est devenu le 12ᵉ partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, avec un commerce bilatéral atteignant 1,3 milliard de dollars en 2024 et plus de 700 millions au premier semestre 2025, soit une hausse de près de 19% par rapport à la même période de 2024.

La Nouvelle-Zélande compte actuellement 57 projets d'investissement au Vietnam, d'un capital total de près de 210 millions de dollars, tandis que les entreprises vietnamiennes gèrent 12 projets en Nouvelle-Zélande, représentant 44 millions de dollars. Le pays océanien maintient par ailleurs un soutien régulier au Vietnam à travers l'aide publique au développement.

La coopération s'élargit aussi à d'autres domaines : agriculture, travail, climat, transition énergétique, ainsi que défense et sécurité. Par ailleurs, le Parti communiste du Vietnam entretient de bonnes relations avec le Parti national et le Parti travailliste néo-zélandais, principalement via l'échange de messages et de lettres.

