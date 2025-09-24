An Giang lance dix projets d’infrastructure en préparation de l’APEC 2027

La province d'An Giang a donné ce mercredi 24 septembre le coup d'envoi de la construction de 10 projets et ouvrages stratégiques, destinés à accueillir la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027 dans la zone spéciale de Phu Quôc, ce pour saluer le premier Congrès de l’organisation du Parti de la province d'An Giang, mandat 2025-2030.

>> Création du Comité national pour l’APEC 2027

>> Le Vietnam œuvrera pour l’organisation plus réussie de l’Année de l’APEC 2027

>> Le Vietnam déterminé à marquer de son empreinte lors de l’APEC 2027

>> Mise en œuvre des projets d’infrastructures en vue de l’APEC 2027 à Phu Quôc

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung, qui était accompagné des dirigeants provinciaux, des services concernés, des investisseurs ainsi que des responsables de la zone spéciale, y était présent.

Dans son allocution, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a souligné que la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027 représenterait un événement politique majeur pour le Vietnam, offrant l'occasion d'affirmer son rôle de membre actif, proactif et responsable du Forum de coopération économique Asie-Pacifique. C'est également une opportunité stratégique pour renforcer les relations bilatérales et multilatérales avec les économies membres.

Phu Quôc, avec sa position stratégique au cœur de la région Asie-Pacifique, son port en eau profonde, son aéroport international moderne et ses conditions naturelles favorables, a été choisie pour abriter cet événement.

Il a exigé des ministères, des autorités provinciales d'An Giang et des investisseurs que les projets soient achevés avec 3 à 6 mois d'avance sur le calendrier prévu, tout en garantissant la qualité. L'objectif est de créer une image mémorable et impressionnante du Vietnam et de Phu Quôc aux yeux de la communauté internationale.

Il a appelé la province d'An Giang à suivre de près l'avancement des travaux, et à s'efforcer de lancer tous les projets restants d'ici octobre 2025. Il a également demandé d'accorder une attention particulière à la protection sociale et à la réinstallation des populations affectées. Les maîtres d'ouvrage, entrepreneurs et consultants en supervision doivent faire preuve de la plus haute responsabilité, accélérer les travaux, assurer la sécurité et la qualité, et viser à dépasser les objectifs de calendrier.

Il a salué la solidarité de la population locale dans la libération du terrain, tout en appelant à davantage de leur participation dans la supervision du bon déroulement des projets.

Le lancement de ces projets affirme la position de la province comme une destination stratégique en pleine croissance dans la région et dans le pays. Il s'agit également d'un marqueur fort pour le nouveau mandat, reflétant la détermination de l’organisation provinciale du Parti à innover et à se développer de manière globale au cours de son premier mandat après la fusion.

Ces infrastructures contribueront au développement urbain, à l'amélioration des infrastructures de transport, à la facilitation du commerce et du tourisme, et à l'attraction accrue des investissements nationaux et étrangers, notamment dans les secteurs des services, du tourisme et de l'immobilier. Elles visent également à promouvoir l'image de la zone spéciale de Phu Quôc et de la province d'An Giang à l'échelle mondiale, tout en améliorant le quotidien des habitants, la qualité de vie et en créant des emplois, stimulant ainsi le développement communautaire.

VNA/CVN