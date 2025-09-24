ONU

Le Vietnam à la réunion de haut niveau sur le développement mondial

Le 23 septembre (heure locale), en marge du débat général de haut niveau de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, le vice-Premier ministre vietnamien Bùi Thanh Son a pris part à la réunion de haut niveau sur l’Initiative pour le développement mondial (GDI).

>> L'Initiative pour la gouvernance mondiale renforce le rôle de l'ONU

>> Le chef de l'ONU appelle à intensifier les efforts pour accomplir les ODD

>> Le président Luong Cuong à l’ouverture de la 80e Assemblée générale de l’ONU

Photo : VNA/CVN

Organisée sous la présidence de la Chine, ayant pour thème : "Réaffirmer nos engagements, unir nos forces pour un avenir radieux du développement mondial" , la réunion a réuni le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, le Premier ministre chinois Li Qiang, les présidents de l’Angola, de l’Irak et du Kazakhstan, les Premiers ministres d’Antigua-et-Barbuda et du Pakistan, la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, ainsi que les représentants de la grande majorité des États membres de l’ONU.

Dans son intervention, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a salué le rôle de la GDI dans la mobilisation des ressources et le renforcement de la coopération internationale afin de réaliser les Objectifs de développement durable (ODD). Pour y parvenir, il a formulé trois propositions.

Premièrement, promouvoir le multilatéralisme et le rôle central des Nations unies dans la réponse aux défis mondiaux, tout en valorisant davantage le rôle des mécanismes régionaux tels que l’ASEAN, la coopération Mékong-Lancang et le programme du Grand Mékong, afin de compléter la coopération Sud-Sud et de renforcer la voix et la position des pays en développement sur la scène internationale.

Deuxièmement, veiller à ce que les transitions verte et numérique bénéficient à tous les pays et à toutes les populations, en appelant les pays développés à aider les pays en développement à renforcer leurs capacités dans l’application des technologies numériques – en particulier l’intelligence artificielle – pour la protection de l’environnement et les systèmes d’alerte précoce face aux catastrophes naturelles.

Troisièmement, donner la priorité à la promotion de la connectivité numérique globale dans les domaines terrestre, aérien et maritime, afin d’accélérer la mise en œuvre des ODD.

En marge de la réunion de haut niveau sur la GDI, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son s’est entretenu avec le Premier ministre chinois Li Qiang et le Premier ministre pakistanais Mian Muhammad Shehbaz Sharif.

Lors de son échange avec le Premier ministre Li Qiang, il a transmis les salutations du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, ainsi que des dirigeants du Parti et de l’État vietnamien au Secrétaire général du PCC et Président chinois Xi Jinping et aux dirigeants chinois. Il a affirmé que le Vietnam continuerait de coopérer étroitement avec la Chine dans les forums multilatéraux, y compris aux Nations unies.

Avec le Premier ministre pakistanais Mian Muhammad Shehbaz Sharif, il a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance au développement de la coopération multiforme avec le Pakistan, en particulier dans les domaines économique et commercial.

Le même jour, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a également participé, aux côtés de dirigeants d’autres pays, à une séance photo au siège de l’ONU, à l’initiative du président français Emmanuel Macron, pour saluer l’entrée en vigueur prochaine de l’Accord sur la haute mer.

Cet accord intitulé officiellement "Accord sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale" ouvert à la signature le 20 septembre 2023, est considéré comme le traité international sur les océans le plus important des premières décennies du XXIᵉ siècle.

Le Vietnam a pris une part active aux négociations et figure parmi les tout premiers pays signataires et ratificateurs de l’Accord. Celui-ci entrera en vigueur le 17 janvier 2026, soit 120 jours après le dépôt par le Maroc, le 19 septembre 2025, de l’instrument de ratification en tant que 60ᵉ pays.

VNA/CVN