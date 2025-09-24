Le premier Congrès du Parti de l’Assemblée nationale tient sa séance préparatoire

Le matin du 24 septembre à Hanoï, s’est ouverte la séance préparatoire du premier Congrès du Parti de l’Assemblée nationale pour le mandat 2025-2030, sous la présidence de Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti et président de l’Assemblée nationale.

>> Le secrétaire général du Parti rencontre des électeurs de Hanoï

>> Le premier Congrès de l’organisation du Parti des organes centraux du Parti pour le mandat 2025-2030

Le congrès est placé sous le thème : «Edifier une organisation du Parti transparente, puissante et globale ; impulser le renouveau de l’Assemblée nationale, élever la qualité et l’efficacité de ses activités, pour entrer dans l’ère de prospérité, de civilisation et de bonheur du peuple» et selon la devise « Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée ». Le congrès réunit 300 délégués représentant 2.804 membres du Parti issus de 11 organisations de base relevant de l'organisation du Parti de l’Assemblée nationale.

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance préparatoire, sous la direction du vice-secrétaire permanent du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Khac Đinh, les délégués ont élu le Présidium, le Secrétariat du congrès, la Commission de vérification des mandats et adopté le programme ainsi que le règlement de travail.

Les participants ont ensuite entendu la présentation du rapport de synthèse des contributions au projet de Rapport politique, des interventions avant de les discuter en groupe.

Prenant la parole, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a souligné l’importance particulière de ce premier congrès qui devrait définir les orientations stratégiques et de long terme de l’Assemblée nationale dans la nouvelle ère de développement du pays. Il a appelé à rationaliser les organes rattachés pour garantir un fonctionnement efficace ainsi qu’à améliorer la qualité des activités des groupes parlementaires.

Trân Thanh Mân a également insisté sur la nécessité d’une coopération renforcée avec le gouvernement dans l’élaboration et l’application des lois et d’une préparation rigoureuse pour les événements majeurs à venir comme le 80e anniversaire des premières élections législatives, la cérémonie de remise du Prix Diên Hông, les élections des députés de la XVe Assemblée nationale et des membres des conseils populaires pour le mandat 2026-2031.

Auparavant, une délégation des participants à la séance préparatoire, conduite par le président de l’Assemblée nationale, est allée déposer une gerbe pour rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.

Le Comité du Parti de l’Assemblée nationale (mandat 2020-2025) s’est également recueilli au Mémorial des héros et martyrs situé dans la rue Bac Son.

La séance officielle se tiendra le 25 septembre.

VNA/CVN