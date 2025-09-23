Le Vietnam, une source d’inspiration de la Nouvelle-Zélande

L’ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande a solennellement organisé, le 22 septembre au soir, une cérémonie de célébration du 80 e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre).

>> Vietnam - Nouvelle-Zélande : nouvel élan pour un partenariat mutuellement bénéfique

>> Un nouvel élan attendu pour les relations Vietnam - Nouvelle-Zélande

>> Vietnam - Nouvelle-Zélande : volonté commune de développement

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni de nombreux invités d’honneur, dont le président du Parlement néo-zélandais, Gerry Brownlee ; Nguyên Trong Nghia, secrétaire du Comité central (CC) du Parti et chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du CC, en visite officielle en Nouvelle-Zélande ; le vice-ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Grahame Morton ; ainsi que des représentants du gouvernement, des autorités locales, du corps diplomatique, du monde des affaires, des universités, des organisations amicales et de la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande.

Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang, a souligné les réalisations historiques et les progrès remarquables du Vietnam au cours des 80 dernières années, malgré de nombreux défis.

Il a appelé à la solidarité nationale, en soulignant l’importance de la contribution des Vietnamiens à l’étranger à la construction d’un Vietnam puissant, prospère et heureux.

Il a également exprimé sa reconnaissance envers les amis internationaux, en particulier la Nouvelle-Zélande, pour leur soutien constant.

L’ambassadeur a salué le développement dynamique des relations bilatérales entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande et affirmé sa confiance dans l’avenir prometteur du partenariat stratégique intégral, fondé sur un demi-siècle de coopération fructueuse.

Présent en tant qu’invité d’honneur, le président du Parlement néo-zélandais, Gerry Brownlee, a adressé ses chaleureuses félicitations au peuple vietnamien à l’occasion de cette commémoration historique. Il a salué les réalisations impressionnantes du Vietnam et exprimé le souhait de voir les deux pays approfondir davantage leur coopération au bénéfice mutuel de leurs citoyens.

De son côté, le vice-ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Grahame Morton, a exprimé son admiration pour les progrès exceptionnels du Vietnam et son engagement actif en faveur du multilatéralisme, du développement durable et de la paix. Selon lui, les succès du Vietnam représentent une source d’inspiration pour la région et pour ses partenaires internationaux, dont la Nouvelle-Zélande.

En marge de la cérémonie, les invités ont visité une exposition photographique retraçant 50 ans de relations bilatérales, mettant en valeur les paysages, la culture et le peuple vietnamien. La soirée s’est poursuivie avec un programme artistique traditionnel vietnamien haut en couleur et une dégustation de spécialités culinaires, laissant une forte impression auprès des amis néo-zélandais et internationaux.

VNA/CVN