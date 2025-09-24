L’organisation du Parti des organes centraux, un "état-major stratégique"

Lors du premier Congrès de l’organisation du Parti des organes centraux pour le mandat 2025-2030, ouvert ce mercredi 23 septembre à Hanoï, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a exhorté les organes centraux du Parti à jouer pleinement leur rôle de “cellule stratégique de conseil”, au service du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat dans l’élaboration des grandes orientations du Parti et de l’État.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a souligné l’importance politique particulière de ce congrès, marquant une nouvelle étape pour l’organisation du Parti des organes centraux - une instance ayant un rôle essentiel dans l’architecture politique nationale.

Photo : VNA/CVN

Il a rappelé que cet organe fait partie des 27 organisations du Parti directement rattachées au niveau central à tenir leur premier congrès, une étape déterminante pour poser les bases de l’action durant la période 2025-2030.

Évoquant le moment charnière actuel, il a mis en lumière l’opportunité historique de développer le pays rapidement et durablement. Pour atteindre l’objectif de devenir, d’ici 2030, un pays à revenu intermédiaire supérieur et, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé, le Parti doit améliorer sa capacité de leadership, de gouvernance et d’élaboration des politiques. À ce titre, les organes centraux du Parti sont appelés à assumer pleinement leur fonction de “cellule stratégique de conseil”, au service du Comité central, du Bureau politique et du secrétaire général, dans l’élaboration des grandes orientations du Parti et de l’État.

Le secrétaire général du Parti a formulé trois exigences cruciales pour les organes centraux. Il faut garantir l’appartenance au Parti, la combativité et le rôle pionnier dans tous les aspects du travail. Les cellules du Parti et les membres de l’organisation doivent être exemplaires, résolus et à l’avant-garde dans tous les domaines, assurant le leadership du Parti sur toutes les facettes de la vie sociale. L’organisation du Parti doit être réellement pure, forte et exemplaire, servant de modèle aux autres organisations du système politique.

Photo : VNA/CVN

Pour concrétiser ces ambitions, quatre axes prioritaires de travail ont été proposés : élever le niveau et la qualité du conseil stratégique ; anticiper les tendances, décrypter les dynamiques et proposer des solutions visionnaires ; renforcer les recherches théoriques et la synthèse de l’expérience pratique, en lien étroit avec l’élaboration des politiques ; renouveler de manière vigoureuse le contenu et les méthodes de leadership, les habitudes de travail, promouvoir la démocratie et la responsabilité exemplaire ; cultiver et préserver la cohésion interne de l’organisation du Parti, afin de consolider l’unité dans l’ensemble du système politique et dans la société.

Il a également insisté sur l’importance d’améliorer la qualité des cadres, considérant cela comme "la clé de toutes les clés" dans le travail d’édification du Parti. Il a souligné la nécessité de renouveler les mécanismes d’évaluation, de sélection et de gestion des cadres, d’attirer les talents et de créer les conditions pour qu’ils s’engagent durablement au service du Parti et du pays.

Fort des succès déjà enregistrés, le leader du Parti a exprimé sa confiance dans la capacité de l’organisation du Parti des organes centraux à remplir pleinement ses missions, à affirmer son rôle de cellule stratégique de conseil et à contribuer activement à conduire la nation vers une nouvelle ère de développement.

