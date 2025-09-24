Le Vietnam renforce ses relations avec l’Australie, le Nicaragua et la Géorgie

En marge du débat général de haut niveau de la 80 Assemblée générale des Nations unies à New York, Lê Hoài Trung, membre du Comité central du Parti et ministre vietnamien par intérim des Affaires étrangères, a eu le 23 septembre (heure locale), des entretiens bilatéraux avec la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong, le ministre et conseiller du président du Nicaragua pour les affaires internationales Denis Moncada Colindres, ainsi que la ministre géorgienne des Affaires étrangères Maka Botchorishvili.

Ces rencontres ont contribué à approfondir les relations bilatérales du Vietnam avec ses partenaires et à renforcer la coordination au sein des forums multilatéraux, en particulier aux Nations unies.

Consolider le partenariat stratégique Vietnam - Australie

Lors de son entretien avec la ministre australienne Penny Wong, les deux parties ont salué le développement florissant du partenariat stratégique Vietnam - Australie, marqué par des avancées notables dans les domaines de la politique, de la défense, de la sécurité, de l’économie, de l’éducation, du tourisme et des échanges interpersonnels. Lê Hoài Trung a souligné que la récente visite d’État de la gouverneure générale d’Australie Sam Mostyn au Vietnam (9-12 septembre) constituait une étape importante, consolidant la confiance stratégique et approfondissant les liens bilatéraux. Il a proposé de poursuivre la mise en œuvre des engagements déjà conclus et d’élargir la coopération dans des secteurs tels que les sciences et technologies, l’innovation et la formation des ressources humaines.

De son côté, Penny Wong a félicité Lê Hoài Trung pour sa nouvelle fonction et affirmé que le Vietnam était l’un des partenaires les plus importants de l’Australie dans la région. Elle a exprimé le souhait de renforcer la coopération dans les domaines prioritaires comme l’économie verte, l’énergie propre, la transition numérique et la lutte contre le changement climatique, tout en saluant le rôle du Vietnam dans la promotion du partenariat stratégique global ASEAN - Australie.

Les deux parties sont convenues de maintenir une coordination étroite dans les enceintes multilatérales, notamment au sein de l’ASEAN et de la sous-région du Mékong, afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable de la région.

Approfondir l’amitié traditionnelle Vietnam – Nicaragua

Lors de la rencontre avec le ministre et conseiller du président du Nicaragua, Denis Moncada Colindres, les deux parties se sont félicitées du développement positif des relations d’amitié traditionnelle, caractérisées par une confiance politique croissante. Lê Hoài Trung a exprimé sa gratitude au Parti et à l’État du Nicaragua pour l’envoi de délégations de haut niveau aux célébrations du 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification du pays (avril 2025) ainsi qu’au 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).

Il a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec le Nicaragua et a proposé de continuer à développer la coopération bilatérale, y compris par le canal du Parti.

Denis Moncada Colindres a félicité le ministre vietnamien par intérim et salué les remarquables réalisations socio-économiques du Vietnam. Il a remercié le gouvernement vietnamien d’avoir facilité l’ouverture de l’ambassade du Nicaragua à Hanoï en juin 2024, estimant qu’il s’agissait d’une étape importante pour le rapprochement bilatéral.

Le ministre nicaraguayen a partagé le souhait de renforcer la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de la culture et de l’éducation. Il a également annoncé que son pays enverrait une délégation de haut niveau pour participer à la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies sur la cybercriminalité, prévue à Hanoï en octobre 2025.

Élargir la coopération Vietnam - Géorgie

Au cours de l’entretien avec la ministre géorgienne des Affaires étrangères Maka Botchorishvili, les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales depuis l’établissement de leurs liens diplomatiques en 1992, en soulignant les nombreuses potentialités de coopération encore inexploitées. Lê Hoài Trung a proposé d’intensifier les échanges de délégations, notamment de haut niveau, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de dialogue existants et d’envisager la négociation et la signature d’accords commerciaux afin de créer un cadre juridique solide pour les entreprises des deux pays.

Mme Botchorishvili a félicité Lê Hoài Trung et exprimé son admiration pour les succès économiques du Vietnam. Elle a qualifié le Vietnam de partenaire commercial prometteur en Asie du Sud-Est et a exprimé le souhait de renforcer la coopération dans les domaines où la Géorgie dispose d’atouts, tels que le commerce, l’agriculture et le tourisme. Elle a également indiqué que son pays étudiait la possibilité d’ouvrir prochainement une ambassade en territoire vietnamien.

Au terme de ces rencontres, les dirigeants des trois pays et le ministre vietnamien par intérim des Affaires étrangères ont réaffirmé leur volonté commune d’approfondir les relations bilatérales, de multiplier les échanges et de renforcer la coordination ainsi que le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment aux Nations Unies. Ces contacts de haut niveau ont une nouvelle fois confirmé la détermination du Vietnam et de ses partenaires à promouvoir des relations solides, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région et dans le monde.

