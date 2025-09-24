Le Vietnam participe à une table ronde politique aux États-Unis

Dans le cadre de la participation de la délégation vietnamienne à la 80 e session de l’Assemblée générale des Nations unies et de ses activités bilatérales aux États-Unis, le ministre des Affaires étrangères par intérim, Lê Hoài Trung, a pris part le 23 septembre à New York à une table ronde politique organisée par l’Institut d’Asie de l’Est Weatherhead de l’Université Columbia.

Des professeurs et experts de renom en journalisme, sciences politiques, économie et droit étaient présents. Ils ont souligné que le monde traversait actuellement une période de profonds changements structurels, marquée par une concurrence géopolitique et géo-économique accrue, la transition vers les énergies renouvelables et une forte vague d'innovation.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, le Vietnam a été salué pour ses atouts dans les secteurs de l'énergie et de l'électronique, ainsi que pour son environnement politique stable, ce qui en fait une destination d'investissement internationale de premier plan. Les experts ont formulé plusieurs recommandations pour aider le Vietnam à saisir les opportunités et à faire face aux défis. Ces recommandations portaient sur la nécessité de perfectionner le cadre juridique pour le rendre plus transparent, d'encourager la participation du secteur privé et de renforcer le dialogue entre le gouvernement et la communauté des entreprises.

Lê Hoài Trung, a partagé les points de vue des professeurs de l'Université Columbia et a rappelé l'objectif stratégique du Vietnam de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Pour atteindre ses objectifs, le Vietnam s'engage à bâtir une économie autonome. Le pays s'efforcera de mettre en œuvre des politiques stratégiques dans les domaines de la science, de la technologie, de l'éducation et de la santé, tout en réformant son administration et en renforçant son intégration internationale, a déclaré Lê Hoài Trung. Le ministre a par ailleurs insisté sur le rôle crucial de la technologie et de l'innovation comme moteurs de la croissance future du pays.

En marge de la table ronde, le ministre par intérim a rencontré Yoo Young Wook, vice-président du groupe sud-coréen SK. Il a salué les résultats du groupe dans les technologies de l'information, l'énergie, la santé et la logistique, et a affirmé le soutien du gouvernement vietnamien aux investissements étrangers durables.

Le représentant du groupe SK a, de son côté, exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam, en se concentrant sur des projets utilisant des technologies de pointe et contribuant à l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales..

VNA/CVN