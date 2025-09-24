icon search
Le premier Congrès de l’organisation du Parti des organes centraux du Parti pour le mandat 2025-2030

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a assisté au premier Congrès de l’organisation du Parti des organes centraux du Parti pour le mandat 2025-2030, qui s’est ouvert ce mercredi 24 septembre à Hanoï.

Dans son discours d’ouverture, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a déclaré que cette première assemblée du mandat 2025-2030 marquait un événement politique majeur pour les comités du Parti, les cadres et les membres.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm (centre), assiste au premier Congrès de l’organisation du Parti des organes centraux du Parti pour le mandat 2025-2030. 
Photo : VNA/CVN

Conformément aux directives du Comité central, notre assemblée a pour mission d’évaluer les résultats du mandat précédent, d’adopter les orientations pour la période 2025-2030, de contrôler le leadership du Comité sortant, et de discuter des projets de documents du XIVe Congrès national.

Sous le slogan « Solidarité - Démocratie - Discipline - Exemplaire - Innovation - Développement », il invite chaque délégué à contribuer activement au débat avec responsabilité et esprit d’initiative.

Grâce à un travail acharné et une direction rigoureuse, notre Parti a obtenu des résultats importants dans le renforcement de la discipline, la gestion des cadres, le contrôle interne, ainsi que dans l’innovation et la transformation numérique.

Notre objectif est clair : construire un Parti fort, exemplaire, capable de conseiller stratégiquement le Comité central pour réaliser l'aspiration d'édifier le Vietnam de prospérité, de paix et de développement durable.

VNA/CVN

