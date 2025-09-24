Le premier Congrès de l’organisation du Parti des organes centraux du Parti pour le mandat 2025-2030

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a assisté au premier Congrès de l’organisation du Parti des organes centraux du Parti pour le mandat 2025-2030, qui s’est ouvert ce mercredi 24 septembre à Hanoï.

Dans son discours d’ouverture, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a déclaré que cette première assemblée du mandat 2025-2030 marquait un événement politique majeur pour les comités du Parti, les cadres et les membres.

Conformément aux directives du Comité central, notre assemblée a pour mission d’évaluer les résultats du mandat précédent, d’adopter les orientations pour la période 2025-2030, de contrôler le leadership du Comité sortant, et de discuter des projets de documents du XIVe Congrès national.

Sous le slogan « Solidarité - Démocratie - Discipline - Exemplaire - Innovation - Développement », il invite chaque délégué à contribuer activement au débat avec responsabilité et esprit d’initiative.

Grâce à un travail acharné et une direction rigoureuse, notre Parti a obtenu des résultats importants dans le renforcement de la discipline, la gestion des cadres, le contrôle interne, ainsi que dans l’innovation et la transformation numérique.

Notre objectif est clair : construire un Parti fort, exemplaire, capable de conseiller stratégiquement le Comité central pour réaliser l'aspiration d'édifier le Vietnam de prospérité, de paix et de développement durable.

