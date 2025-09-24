Vietnam et Japon renforcent leur coopération parlementaire

À l’invitation de la Diète du Japon, le vice-président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Quang Phuong, effectuera une visite officielle au Japon du 25 au 30 septembre.

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Tokyo, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a souligné que le renforcement de la coopération parlementaire contribuerait à approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Selon l’ambassadeur, cette visite mettra l’accent sur la promotion de la coopération parlementaire et l’échange d’expériences dans l’élaboration de lois relatives à la gestion des situations d’urgence, à la prévention des catastrophes, à la cybersécurité, à la sécurité énergétique ainsi qu’à la transformation numérique dans le secteur public. Ces domaines devraient non seulement renforcer les liens entre les organes législatifs, mais aussi rendre la coopération bilatérale plus substantielle et bénéfique pour les deux peuples.

Évoquant les relations bilatérales, l’ambassadeur vietnamien a rappelé qu’en plus d’un demi-siècle, elles avaient connu de grands progrès, particulièrement depuis leur élévation au niveau de partenariat stratégique global en novembre 2023. Leur base solide repose sur une confiance politique élevée et une coopération élargie, allant de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la défense et de la sécurité, à la culture, l’éducation, l’agriculture, la santé, le travail, les échanges entre peuples et la coopération décentralisée. Les atouts résident dans la complémentarité des deux économies : un marché vietnamien dynamique avec une main-d’œuvre abondante et un Japon disposant de technologies avancées, d’expériences de gestion et de capitaux de haute qualité. La science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique deviennent de nouveaux piliers de la coopération bilatérale.

Les deux pays maintiennent en outre un dialogue de haut niveau régulier, consolidant la confiance et la coordination au sein des forums internationaux. La communauté de près de 700.000 Vietnamiens vivant et travaillant au Japon constitue également un pont essentiel pour renforcer les liens sociaux et culturels.

Concernant l’orientation future, l’ambassadeur a estimé que la coopération parlementaire jouait un rôle clé dans la concrétisation du partenariat stratégique global. Il a souligné l’importance de maintenir les visites, les échanges professionnels et le partage d’expériences législatives afin de lever les obstacles institutionnels et de favoriser le développement socio-économique. Les deux organes législatifs doivent également coopérer au sein des forums parlementaires multilatéraux tels que l’Union interparlementaire (UIP), l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF). La formation et le développement des ressources humaines doivent être considérés comme une priorité dans la stratégie de connexion économique.

Une coopération étroite créera une base solide pour un partenariat durable, au bénéfice des deux peuples, a-t-il conclu.

