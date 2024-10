Vietnam - Laos : renforcement de la coopération entre des Commissions des Assemblées nationales

Le président de la Commission de la culture et de l'éducation de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyên Dac Vinh, a eu le 18 octobre à Vientiane une séance de travail avec le président de la Commission socio-culturelle de l’AN du Laos, Bounta Theppavong.

La séance de travail a eu lieu en marge de la 45e Assemblée générale (AIPA-45) à Vientiane, au Laos.

Bounta Theppavong a hautement apprécié les relations de coopération entre les organes législatifs des deux pays, ainsi que les relations de coopération entre ces deux commissions, exprimant sa joie que ces derniers temps, les deux commissions aient eu des échanges d'expériences sur de nombreuses questions.

Nguyên Dac Vinh a félicité le Laos pour avoir organisé avec succès les activités de l'ASEAN et celles de l'AIPA.

Les deux parties ont discuté de la signature d'un protocole d'accord entre les deux comités, du travail de supervision de la mise en œuvre des accords de coopération signés par les deux pays.

Nguyên Dac Vinh a affirmé sa volonté de partager son expérience législative et d'améliorer l'échange d'informations avec la Commission socio-culturelle de l’AN du Laos, en particulier le partage d'informations dans les domaines de la culture et de l'éducation lors du processus d'amendement de la Constitution par l'AN du Laos.

Les deux parties ont également convenu de la nécessité de participer à la supervision de la mise en œuvre des traités, programmes et projets signés par les deux pays, dont un certain nombre de projets culturels en cours de mise en œuvre au Laos, ajoutant que la supervision doit être renforcée pour éliminer les obstacles et garantir une mise en œuvre rapide et efficace des projets.

Nguyên Dac Vinh a accepté la proposition de Bounta Theppavong de coordonner et de soutenir les experts pour organiser des formations, des séminaires, des voyages d'étude et partager des leçons sur des sujets pertinents concernant les rôles, les droits et les responsabilités de chaque partie, ainsi que de soutenir la Commission socio-culturelle de l’AN du Laos dans la formation des ressources humaines...

