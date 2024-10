Le dirigeant Tô Lâm propose de renforcer la coopération judiciaire entre le Vietnam et la Chine

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu le 18 octobre à Hanoï le président et juge en chef de la Cour populaire suprême de Chine, Zhang Jun.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a affirmé que le Vietnam considérait toujours le renforcement de l'amitié et de la coopération avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité absolue dans sa politique étrangère globale.

Il a souligné l'importance de consolider et de promouvoir les relations bilatérales, de les rendre plus stables et plus saines, pour le succès des deux nations ainsi que pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Après les visites des dirigeants de haut rang des deux Partis et États, les orientations de la coopération ont été définies, contribuant à la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine qui revêt une importance stratégique, selon le dirigeant suprême.

Soulignant les relations de longue date entre les deux pays dans tous les domaines, Tô Lâm a déclaré que la visite de Zhang Jun devrait contribuer à renforcer les liens bilatéraux, en particulier dans les affaires judiciaires.

Il a salué les résultats de la collaboration entre les deux systèmes judiciaires au cours de la dernière période, ainsi que les orientations de coopération esquissées lors des entretiens entre leurs juges en chef au cours de cette visite.

Il a suggéré que les deux parties renforcent et améliorent la qualité de la collaboration, en particulier entre les localités partageant la frontière.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant suprême a souligné la nécessité de favoriser la coopération judiciaire, en en faisant un pilier important des relations entre le Vietnam et la Chine, et de veiller à ce que la direction du Parti soit absolue, directe et globale dans toutes les activités, notamment les affaires judiciaires.

Pour sa part, Zhang Jun s'est engagé à bien mettre en œuvre les directives et les lignes directrices des hauts dirigeants des deux pays.

Il a informé le dirigeant hôte des résultats de ses entretiens avec le président de la Cour populaire suprême du Vietnam, Lê Minh Tri, affirmant que sa visite visait à rechercher un consensus sur les mesures à prendre pour concrétiser de manière efficace et pratique ces orientations, ainsi que la Déclaration commune publiée à l'occasion de la récente visite au Vietnam du Premier ministre Li Qiang, portant sur la coopération judiciaire.

Les deux tribunaux continueront à travailler sur des orientations de coopération appropriées, tout en intensifiant le partage d'expériences, a-t-il déclaré.

VNA/CVN