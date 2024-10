Le Vietnam participe à la 220e session du Conseil exécutif de l'UNESCO

La session importante, rassemblant des représentants de 58 pays membres et plus de 100 pays observateurs, porte sur des orientations pour la future coopération au sein de l'UNESCO.

Lors du débat plénier du 14 octobre, le vice-ministre Hà Kim Ngoc a mis en avant l'importance de la coopération multilatérale fondée sur la solidarité, la sincérité et la confiance mutuelle entre les nations, ainsi que le rôle primordial de l'UNESCO et des Nations unies.

Hà Kim Ngoc a suggéré que l'UNESCO et son Conseil exécutif poursuivent la mise en œuvre d'initiatives et de programmes visant à promouvoir les objectifs de développement durable en matière d'éducation, renforcent l’efficacité du Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes, aident les pays membres à réaliser les Objectifs de Développement Durable des Nations unies à l’horizon 2030…

Le vice-ministre a rappelé des contributions du Vietnam dans le cadre de l'UNESCO, ainsi que l’engagement de son pays à continuer à être un partenaire fiable et responsable, à contribuer de manière plus proactive et plus active aux efforts communs.

À cette occasion, Hà Kim Ngoc a eu des rencontres avec la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, le directeur général adjoint de l'UNESCO, Xing Qu, le sous-directeur général du secteur pour la priorité Afrique et les Relations extérieures de l'UNESCO, Firmin Edouard Matoko, la sous-directrice générale pour les sciences exactes et naturelles de l'UNESCO, Lidia Brito, la présidente du Conseil exécutif de l'UNESCO, Vera El Khoury Lacoeuilhe, la présidente de la 42e session de la Conférence générale de l'UNESCO, Simona Mirela Miculescu, ainsi qu'avec les chefs de délégations de plusieurs pays, dans le but de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale.

La directrice générale de l'UNESCO et les hauts responsables de l'organisation ont tous exprimé leur satisfaction quant aux résultats fructueux de la visite historique, efficace et substantielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm, au siège de l'UNESCO, laquelle avait permis de porter les relations de partenariat à une nouvelle hauteur.

Les dirigeants de l'UNESCO et les chefs de délégations des pays ont unanimement salué la bonne coopération entre le Vietnam et l'UNESCO. Ils ont reconnu les contributions significatives et efficaces du Vietnam aux travaux de l'organisation, en tant que membre de plusieurs mécanismes opérationnels clés de l'UNESCO. Ils ont notamment souligné le rôle exemplaire du Vietnam dans la conciliation entre la préservation et la promotion des valeurs patrimoniales, et le développement durable.

En outre, le vice-ministre Hà Kim Ngoc a tenu des séances de travail avec le directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, Lazare Assomo, et la directrice générale du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), Maria-Laure Lavenir, afin de discuter du renforcement de la coopération dans la préservation et la valorisation des sites du patrimoine mondial au Vietnam.

Les dirigeants de l'UNESCO et de l'ICOMOS se sont engagés à poursuivre leur soutien au Vietnam dans l'élaboration et la promotion des dossiers de proposition d’inscription à la liste du patrimoine mondial.

