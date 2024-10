Le président de l’Assemblée nationale rencontre le Premier ministre lao

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le Premier ministre Sonexay Siphandone a remercié le Vietnam pour son soutien au Laos dans l'organisation des 44e et 45e Sommets de l'ASEAN et des Sommets connexes, ainsi que d’activités durant l’année de présidence lao de l’ASEAN et de l'AIPA...

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a affirmé que le Vietnam accordait toujours la plus haute priorité à ses relations traditionnelles "uniques" avec le Laos. Il a affirmé sa volonté de promouvoir les relations entre les deux pays et, plus particulièrement, celles entre les deux Assemblées nationales, au service du processus de développement et de défense nationaux dans chaque pays.

Le Vietnam est prêt à renforcer la coopération et à partager ses expériences législatives avec le Laos, ainsi qu’à partager des informations pour aider le Laos à organiser avec succès des conférences au cours de l'année de présidence lao de l'ASEAN et de l'AIPA 2024, selon lui.

Trân Thanh Mân a affirmé que l'Assemblée nationale vietnamienne continuerait à se coordonner étroitement avec son homologue lao pour créer un couloir juridique favorable permettant aux deux gouvernements de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau des Bureaux politiques des deux pays, renforcer la supervision de la mise en œuvre des accords de coopération entre les deux gouvernements, promouvoir l'amélioration des politiques pour faciliter la mise en œuvre de projets de coopération en matière d'investissement entre les deux pays...

Le plus haut législateur vietnamien a proposé de renforcer les échanges d’informations, le partage d’expériences entre les deux pays sur les nouvelles problématiques du développement socio-économique... Il a en outre insisté sur la nécessité de renforcer les piliers de coopération en matière de défense et de sécurité, d’édifier une frontière de paix, d'amitié, de stabilité et de développement durable entre les deux pays...

Trân Thanh Mân a également suggéré de promouvoir la coopération dans les domaines de l'économie, de la culture, de l'éducation, de la santé, des sciences et des technologies sur la base de la promotion du potentiel et des atouts de chaque pays, de soutenir les opérations des entreprises vietnamiennes au Laos, de favoriser la coopération décentralisée dans des domaines tels que l’agriculture, le tourisme, l’investissement, le commerce, de renforcer la coordination étroite et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.

Lors de l’entrevue, les deux parties ont discuté des résultats de la coopération bilatérale lors de ces derniers temps et des orientations futures.

VNA/CVN