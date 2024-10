La 6e réunion ministérielle des Affaires étrangères Vietnam - Australie

Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE), Bùi Thanh Son, et la ministre australienne des AE, Penny Wong, ont co-présidé vendredi 18 octobre à Adelaide la 6 e réunion ministérielle des AE des deux pays.

Le vice-Premier ministre et ministre des AE Bùi Thanh Son a remercié encore une fois le gouvernement et le peuple australiens d'avoir été le premier pays à transporter de nombreux produits de première nécessité pour aider les localités vietnamiennes à surmonter les conséquences du typhon Yagi.

Les deux parties ont affirmé qu'elles accordaient une grande priorité aux relations bilatérales entre le Vietnam et l'Australie et se sont réjouies de constater que les relations entre les deux pays se développaient très bien dans la plupart des domaines, tant bilatéraux que multilatéraux. En particulier, les relations politiques, les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux sont maintenus efficacement. La coopération en matière de sécurité et de défense est mise en œuvre de manière globale.

Les deux parties ont convenu que l'élévation des relations au rang de partenariat stratégique intégral à l'occasion de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie en mars dernier constituait une étape de développement forte et historique pour les relations gouvernementales entre les deux pays, ouvrant une nouvelle ère de coopération.

Les deux parties ont également convenu de promouvoir des visites de haut niveau dans un avenir proche.

Elles ont convenu de renforcer davantage la coopération en matière de commerce et d'investissement, de s'efforcer d'atteindre l'objectif de 20 milliards d'USD de la valeur des échanges commerciaux bilatéraux et de doubler les investissements, comme indiqué dans la stratégie d'engagement économique renforcé Vietnam - Australie (EEES).

La ministre Penny Wong a exprimé son souhait de voir le Vietnam continuer à favoriser les investissements australiens sur son sol, notamment dans le domaine de la haute technologie ; proposé d'élargir davantage la coopération dans les domaines du changement climatique, de la croissance verte, de la transition énergétique, de la transformation numérique et de l'innovation.

Elle a affirmé continuer à soutenir le Vietnam dans la recherche et le développement de nouvelles technologies, les technologies vertes, le développement des infrastructures pour la transition énergétique et l'infrastructure numérique, le renforcement des capacités et le développement des ressources humaines par le biais de l'aide publique au développement (APD) et de projets d'investissement.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a proposé aux deux pays de continuent à promouvoir la cohésion à travers la coopération éducative, les échanges entre les peuples et la mise en œuvre de programmes de visas de travail permettant aux travailleurs vietnamiens de venir travailler en Australie.

La ministre Penny Wong a accepté d'augmenter les bourses pour les étudiants vietnamiens et d'élargir la coopération et les liens entre les établissements d'enseignement des deux pays.

Concernant la coopération entre les deux ministères des AE, les deux parties sont convenues de continuer à promouvoir et à déployer efficacement les mécanismes de coopération bilatérale disponibles et à renforcer l'échange d'informations stratégiques.

S’agissant de la situation régionale et internationale, les deux parties ont constaté que la situation actuelle était confrontée à des changements fondamentaux et historiques, créant des défis communs, en même temps une opportunité pour les pays de renforcer leur coopération et de partager la responsabilité dans la construction de la région et du monde pacifiques, stables, équilibrés, ouverts et inclusifs, contribuant ainsi à respecter le droit international, promouvoir le multilatéralisme et les actions collectives pour l’avenir commun.

Dans cet esprit, les deux parties sont convenues de renforcer davantage la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment les Nations unies et l'ASEAN.

La ministre Penny Wong a affirmé que l'Australie valorisait la coopération avec l'ASEAN et son rôle central, et s'est engagée à promouvoir la coopération pour le développement durable de la sous-région du Mékong dans le cadre du partenariat Mékong-Australie.

En ce qui concerne la question en Mer Orientale, les deux parties ont affirmé l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et d'aviation, dans le respect du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

À l’issue de la réunion, le vice-Premier ministre et ministre des AE, Bùi Thanh Son, et la ministre australienne des AE, Penny Wong, se sont mis d'accord sur le contenu et ont signé le programme d'action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral pour la période 2024-2027, créant ainsi une base importante pour la mise en œuvre du contenu de la coopération.

