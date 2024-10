Nomination des ambassadeurs du Vietnam auprès des Nations unies et dans certains pays

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a remis le 18 octobre à Hanoï la décision de nommer les ambassadeurs du Vietnam auprès des Nations unies et dans certains pays pour le mandat 2024-2027.

Par procuration du secrétaire général du Parti et président vietnamien, la vice-présidente du Bureau du président Phan Thi Kim Oanh a annoncé la décision du président de nommer l'ambassadeur du Vietnam auprès des Nations unies et les ambassadeurs vietnamiens au Cambodge, à Singapour et en Ukraine.

En attribuant les tâches aux nouveaux ambassadeurs, Tô Lâm a estimé que les diplomates chargés de missions étaient tous des diplomates professionnels possédant une vaste expérience dans le domaine des affaires étrangères.

Selon le dirigeant, l'ONU est l'organisation multilatérale la plus grande et la plus centralisée, qui résout les problèmes internationaux. Le Cambodge est un pays voisin d’amitié et un pays prioritaire dans la politique extérieure du Vietnam. Singapour est un partenaire stratégique ayant une relation exemplaire et de nombreux potentiels pour promouvoir le développement au sein de l'ASEAN. L’Ukraine est un ami traditionnel et un partenaire intégral. Ce sont les pays et l’organisation internationale importants dans la politique étrangère du Vietnam.

Tô Lâm a donc souhaité que les ambassadeurs nommés continuent à valoriser leurs expériences, surmontent les difficultés pour accomplir leurs tâches confiées ; à protéger les intérêts du pays, des citoyens et des entreprises ; à s'occuper non seulement de la communauté vietnamienne vivant à l'étranger, mais aussi des cadres, des entrepreneurs, des étudiants vietnamiens à l'étranger.

Un représentant des ambassadeurs a exprimé l’honneur de recevoir de nouvelles missions. C'est un honneur et aussi une grande responsabilité devant le Parti, l'État et le peuple. Il a remercié le secrétaire général du Parti et le président Tô Lâm et les dirigeants du Parti et de l'État pour leur confiance adressée aux diplomates.

Les ambassadeurs se sont engagés à faire de leur mieux pour mettre en œuvre efficacement les tâches qui leur sont assignées, contribuant efficacement au travail des affaires étrangères du Parti et de l’État.

