Vietnam - Laos : entretien entre les présidents des Assemblées nationales

Saysomphone Phomvihane a hautement apprécié l'importance de la première visite officielle de Trân Thanh Mân au Laos en tant que président de l'AN, exprimant sa conviction que cette visite contribuerait à resserrer et développer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.

Le plus haut législateur lao a indiqué que la participation de la délégation vietnamienne à la 45e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-45) était un grand encouragement pour le pays hôte - le Laos, et apportait d'importantes contributions au succès de cet événement.

À cette occasion, le président de l’AN du Vietnam, Trân Thanh Mân, a informé son homologue lao du développement socio-économique du Vietnam au cours des neuf premiers mois de cette année. L'AN du Vietnam se prépare à sa huitième session qui commencera le 21 octobre.

Des relations traditionnelles spéciales

Concernant les relations entre les deux pays, Trân Thanh Mân a souligné que le Vietnam accordait toujours la plus haute priorité à ses relations traditionnelles spéciales "uniques" avec le Laos et soutenait toujours le Laos dans ses efforts de défense, de construction, d'innovation et de développement nationaux.

Le Vietnam tient toujours en haute estime les sentiments, les aides et les contributions précieuses apportées par les dirigeants et le peuple frères lao au Vietnam, et s'efforce constamment de développer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux nations, a-t-il déclaré.

Les deux dirigeants ont convenu d’estimer que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, étaient un bien inestimable des deux nations. Ils se sont réjouis des bons résultats de la coopération entre les deux Partis et les deux pays.

En termes de coopération commerciale et d'investissement, ils ont constaté que les relations dans ces domaines n’étaient toujours pas à la hauteur des bonnes relations politiques et du potentiel de coopération entre les deux pays.

Augmentation des échanges commerciaux

Saysomphone Phomvihane a souligné que le Vietnam figurait parmi les plus grands investisseurs étrangers au Laos, avec 241 projets, d’un montant total de 5,47 milliards de dollars. Il a suggéré que l’AN du Vietnam soutienne la promotion de la coopération économique entre les deux pays, notamment l’augmentation des échanges commerciaux bilatéraux. En outre, il s'est dit profondément impressionné par les acquis du Vietnam en matière agricole, lui proposant de partager son expérience dans ce domaine.

Les deux dirigeants ont déclaré que la coopération entre les deux organes législatifs continuait de s'approfondir et que les deux parties coopéraient activement pour mettre en œuvre leur accord de coopération conclu en mai 2022.

Trân Thanh Mân a souligné que le Vietnam était disposé à partager avec le Laos son expérience législative.

Concernant le livre sur les relations entre les AN du Vietnam et du Laos au cours des 50 dernières années, les deux dirigeants ont suggéré que les deux parties coopèrent pour accélérer le travail de compilation au service de l’analyse du processus de développement, des réalisations et des leçons apprises, afin d'améliorer l'efficacité de la coopération future entre les deux organes parlementaires.

Afin de promouvoir la coopération entre les deux organes législatifs, ils ont souligné la nécessité de continuer de partager des expériences dans les domaines d'intérêt commun. Il est essentiel de mener des activités de coopération entre les commissions et les agences des deux AN de manière flexible, de superviser conjointement la mise en œuvre des accords bilatéraux, de favoriser les projets de coopération en matière d’investissement, de créer des conditions propices aux entreprises vietnamiennes en opération au Laos, etc.

Trân Thanh Mân et Saysomphone Phomvihane ont proposé d’accélérer l'amélioration des politiques afin de mettre en œuvre de façon efficace les accords de haut niveau entre les deux pays. En outre, il est nécessaire de renforcer la solidarité, la coordination étroite et le soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux tels que l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN, l'Union interparlementaire, le Forum parlementaire Asie-Pacifique et l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, contribuant ainsi au maintien d’un environnement pacifique et stable pour le développement.

Après leur entretien, Trân Thanh Mân et Saysomphone Phomvihane ont assisté à la signature d’un protocole d'accord entre la Commission des relations extérieures de l'AN du Vietnam et son homologue lao, et d’un autre sur l’établissement de la coopération d’amitié entre la ville de Hôi An dans la province vietnamienne de Quang Nam et la ville de Luang Prabang dans la province éponyme du Laos.

