Hanoï cherche à renforcer la coopération avec les localités et partenaires japonais

Une délégation de Hanoï, conduite par le président du Comité populaire municipal Trân Sy Thanh, effectue une visite de travail du 15 au 18 octobre au Japon pour promouvoir la coopération entre la ville et les localités, organisations et entreprises japonaises.

Le 16 octobre, à Tokyo, Trân Sy Thanh a rencontré le gouverneur de Tokyo Koike Yuriko et le président de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) Ishiguro Norihiko.

Le gouverneur de Tokyo Koike Yuriko a exprimé sa sympathie envers Hanoï et les autres localités du Nord du Vietnam pour les pertes causées par le typhon Yagi, affirmant que Tokyo était prêt à partager son expérience dans la construction d'infrastructures résistantes aux catastrophes naturelles.

Trân Sy Thanh a remercié le gouvernement japonais et les organisations non gouvernementales pour leur soutien au Vietnam pour surmonter les conséquences du typhon Yagi. Il a noté qu'en 2013, Hanoï et Tokyo ont signé leur premier protocole d'accord, jetant les bases pour que Hanoï envoie de nombreuses délégations à Tokyo pour échanger des expériences de développement local.

Hanoï apprécie hautement le rôle pionnier et les initiatives de coopération décentralisée initiées par Tokyo, notamment la récente conférence G-NETS 2024. Hanoï a reçu diverses opinions et initiatives en matière de développement durable local dans les domaines tels que la technologie, les infrastructures, la culture, a-t-il déclaré.

Le dirigeant municipal a déclaré que Hanoï se concentrait sur la construction et le perfectionnement de ses institutions et de politiques au développement pour se développer dans l'avenir. Hanoï souhaite connecter et échanger des expériences avec des villes développées comme Tokyo, en particulier dans les domaines liés à la transformation numérique, à la construction de villes intelligentes et au développement de l'économie verte et de l'économie circulaire, a-t-il précisé.

Le gouverneur de Tokyo a suggéré que Hanoï envoie de jeunes start-ups à Tokyo pour échanger des expériences en matière de développement urbain durable.

Le même jour, en recevant la délégation de Hanoï, le président de JETRO, Ishiguro Norihiko, a déclaré que les investissements japonais au Vietnam s'élevaient à 12,5 milliards d'USD, notamment dans la fabrication et la transformation, la vente au détail et le commerce. Actuellement, l'organisation se concentre sur la promotion de l'innovation en lançant un forum appelé J-BRIDGE, qui a rassemblé 2.600 entreprises.

Le dirigeant de JETRO a souhaité que dans les temps à venir, l'organisation et ses membres puissent collaborer avec Hanoï pour promouvoir l'innovation.

Trân Sy Thanh a salué les contributions de JETRO au renforcement de la coopération en matière d'investissement et de commerce entre le Vietnam et le Japon ainsi qu'entre Hanoï et les entreprises japonaises.

Notant qu'environ 30% de l'espace du parc de haute technologie Hoà Lac était occupé, il a souhaité y accueillir les entreprises de haute technologie d'autres pays, dont le Japon.

Le dirigeant de Hanoï a demandé à JETRO de continuer à coopérer avec le Comité populaire de Hanoï pour présenter son image, son potentiel, ses opportunités et ses incitations aux entreprises japonaises, d'encourager et soutenir les entreprises japonaises à investir davantage à Hanoï, en particulier dans les domaines de la transition verte, de la transformation numérique, de l'économie circulaire, de l'économie basée sur la connaissance, de la réponse au changement climatique et du développement technologique. Hanoï est prête à fournir les informations nécessaires à JETRO sur la ville et son processus de développement, a-t-il déclaré.

Trân Sy Thanh a également demandé l'aide de JETRO dans la formation des ressources humaines et le renforcement des institutions. Hanoï s'engage à accompagner la communauté des affaires, à soutenir et à créer toutes les conditions favorables aux investissements et aux activités commerciales, à continuer de dialoguer et d'écouter les investisseurs, à réformer les procédures administratives et à résoudre les difficultés et les problèmes, afin de réduire les coûts pour les entreprises.

Le 17 octobre, Trân Sy Thanh a rencontré le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, au cours de laquelle les deux parties ont signé un protocole d'accord sur l'établissement de relations d'amitié et de coopération.

Actuellement, Kanagawa compte environ 35.000 Vietnamiens et 17 entreprises vietnamiennes opérationnelles. Kanagawa appelle toujours ses entreprises à investir au Vietnam. En conséquence, 27 entreprises de Kanagawa opèrent au Vietnam, a annoncé le gouverneur.

Le gouverneur Kuroiwa Yuji a espéré que le Festival de Kanagawa à Hanoï prévue les 16 et 17 novembre offrirait des opportunités aux deux parties de resserrer leurs activités de coopération.

Trân Sy Thanh a espéré que l'administration de la préfecture de Kanagawa continuerait à soutenir les Vietnamiens et les entreprises vietnamiennes à Kanagawa.

Dans la soirée du 17 octobre, à Tokyo, Trân Sy Thanh a prononcé un discours d’ouverture à la Conférence de promotion de l'investissement et du commerce Hanoï - Japon, organisée par le Comité populaire de Hanoï en coordination avec l'ambassade du Vietnam au Japon et la JETRO.

La conférence a attiré de nombreux représentants d'organisations économiques et d'entreprises vietnamiennes et japonaises qui sont venus partager leurs idées pour promouvoir les activités d'investissement, de commerce et de tourisme du Japon à Hanoï.

