Le président de l’Assemblée nationale rencontre le dirigeant lao Thongloun Sisoulith

Dans le cadre de sa visite officielle au Laos et de sa participation à la 45 e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-45), le président de l’organe législatif vietnamien, Trân Thanh Mân, a eu le 18 octobre à Vientiane une entrevue avec le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith.

Lors de la rencontre, Thongloun Sisoulith a hautement apprécié le soutien et l’aide du Vietnam au Laos pour qu’il assume ses responsabilités en tant que président de l'ASEAN 2024 et président de l'AIPA 2024, notamment le soutien au Laos au moment où le Vietnam était durement touché par le typhon Yagi. Selon le dirigeant lao, cela a témoigné des liens étroits, solides et uniques au monde.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant lao a hautement apprécié la collaboration active des deux parties pour mettre en œuvre les résultats de la réunion entre les deux Politburos en septembre 2024.

De son côté, Trân Thanh Mân a félicité le Laos pour avoir assumé avec succès la présidence de l'ASEAN 2024 et a estimé que le Laos continuerait d'assumer avec succès la présidence de l'AIPA cette année.

Il a également déclaré se réjouir des réalisations grandes, globales et historiquement significatives obtenues par le Laos en près de 40 ans de réforme et en plus de trois ans de mise en œuvre de la Résolution du XIe Congrès national du PPRL.

Les deux dirigeants ont apprécié le bon et solide développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos au cours de ces dernières années, avec des contributions très importantes des Assemblées nationales des deux pays.

Selon eux, pour les temps à venir, il est nécessaire aux deux parties de promouvoir fortement la coopération traditionnelle étroite et fiable, de mettre activement en œuvre ensemble des accords de haut niveau, de continuer à renforcer la coopération entre les organes législatifs, de coopérer étroitement et de se soutenir mutuellement dans les forums parlementaires internationaux…

VNA/CVN