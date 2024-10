Le sous-comité d'organisation du XIVe Congrès national du Parti convoque sa 2e réunion

Photo : VNA/CVN

Luong Cuong, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, qui est également chef du sous-comité, a présidé la réunion, qui a examiné la mise en œuvre du plan d'organisation du Congrès, et les propositions concernant les plans de travail et de communication.

Luong Cuong a salué les efforts des unités concernées ainsi que leur coordination au cours de la période écoulée, affirmant que les préparatifs ont été effectués comme prévu, répondant aux exigences fixées.

Le bon fonctionnement de chaque unité contribuera de manière significative au succès du Congrès, a-t-il déclaré, notant que ce qui a été soulevé lors de la réunion doit être complété le plus tôt possible pour demander l'avis du Bureau politique et du Secrétariat pour une mise en œuvre rapide.

Le sous-comité d'organisation est l'un des cinq sous-comités créés pour servir le Congrès, avec d'autres qui sont en charge des documents, des affaires socio-économiques, des affaires du personnel et des règlements du Parti.

VNA/CVN