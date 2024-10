Approfondir la coopération de défense Vietnam - Chine

>> La Chine importe les premiers lots de noix de coco fraîches via ses postes frontaliers terrestres

>> Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà reçoit la directrice générale de China Pacific Construction Group

>> Médias chinois : les relations économiques et commerciales Vietnam - Chine sont de plus en plus étroites

Le général Phan Van Giang a espéré que l'ambassadeur He Wei connaîtra un mandat réussi, contribuant activement au développement des relations entre les deux parties et les pays en général et la coopération de défense Vietnam - Chine en particulier.

Photo : VNA/CVN

Le ministère vietnamien de la Défense soutiendra et créera toutes les conditions favorables pour que l'ambassadeur He Wei puisse s'acquitter avec succès de ses responsabilités, a dit le général Phan Van Giang.

Le ministère vietnamien a souligné le développement continu des relations bilatérales, qui se sont développées de manière plus pratique et plus efficace ces derniers temps, franchissant des étapes importantes, approfondissant et renforçant davantage le partenariat de coopération stratégique intégral et accélérant la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine.

Selon le général Phan Van Giang, la coopération bilatérale en matière de défense a toujours été affirmée ces derniers temps comme l'un des piliers importants des relations entre les deux pays, ce qui se reflète dans diverses activités conjointes pratiques et efficaces, telles que les échanges de délégations et les réunions à tous les niveaux, contribuant à approfondir davantage la coopération en matière de défense. La coopération militaire, l'éducation et la formation, l'industrie de la défense et la recherche conjointe a été promue, tandis que la collaboration entre les forces de protection des frontières terrestres, les marines et les forces de garde-côtes des deux pays a également été renforcée.

Dans les temps à venir, notamment d'ici fin 2024, le général Phan Van Giang a proposé aux deux parties de promouvoir des contenus et des domaines de coopération convenus, contribuant ainsi à concrétiser l'esprit de la Déclaration commune des deux pays sur la promotion d’une coopération plus substantielle en matière de défense et de sécurité, axée sur un certain nombre d'activités d'échange de délégations à tous les niveaux, en particulier les délégations de haut niveau...

De son côté, l'ambassadeur He Wei a exprimé son souhait de mener à bien ces tâches au cours de son mandat, contribuant ainsi à promouvoir les relations entre les deux pays et les deux armées à une nouvelle hauteur.

VNA/CVN