Le SG du Parti et président Tô Lâm reçoit les nouveaux ambassadeurs étrangers

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a reçu les ambassadeurs de Thaïlande, des Comores, du Burkina Faso, du Niger et du Suriname au Vietnam, qui sont venus présenter leurs lettres de créance au dirigeant suprême à Hanoï le 18 octobre.

En recevant l'ambassadrice thaïlandaise Urawadee Sriphiromya, Tô Lâm a exprimé sa conviction qu'avec son expérience et son dynamisme, la diplomate contribuera à développer davantage les relations bilatérales.

Il a demandé à l'ambassadeur de transmettre ses salutations au roi de Thaïlande et a remercié le gouvernement thaïlandais d'avoir envoyé des condoléances, des encouragements et des secours opportuns au Vietnam à la suite des graves pertes causées par le typhon Yagi dans la région du Nord.

Le dirigeant a salué le développement approfondi et pratique du partenariat stratégique Vietnam - Thaïlande, déclarant que la Thaïlande reste un partenaire important du Vietnam dans la région.

Le Vietnam attache toujours de l’importance à la promotion des liens commerciaux et d’investissement avec la Thaïlande, l’un des plus grands partenaires commerciaux et également le deuxième plus grand investisseur du Vietnam dans l’ASEAN, a-t-il souligné, ajoutant que la coopération dans la culture, le tourisme et l’éducation, les liens entre localités, ainsi que les échanges entre les peuples ont été encouragés sous diverses formes.

Tô Lâm a appelé l’ambassadrice à se coordonner avec les agences vietnamiennes pour intensifier la promotion du commerce et de l’investissement, les liens économiques, ainsi que les activités de rapprochement entre les entreprises et les localités pour aider à porter le commerce bilatéral à 25 milliards d'USD bientôt.

Il a suggéré que la Thaïlande jouant un rôle important dans les cadres de coopération du Mékong, notamment la sous-région du Grand Mékong, elle devrait se coordonner dans la gestion, le développement et l’utilisation efficace et durable des ressources en eau du Mékong.

Les deux parties doivent également accorder une attention particulière à la mise en œuvre de la stratégie des "Trois connexions" sur la base des avantages mutuels. En particulier, elles devraient connecter les chaînes d’approvisionnement et des domaines stratégiques tels que les transports, le tourisme, l’économie numérique, l’économie verte et la transition énergétique, a-t-il noté.

Le chef de l'État a souligné que la sécurité et la défense constituent un autre pilier important de la coopération bilatérale. Il a estimé que les deux pays devraient renforcer la coordination et l'échange d'informations dans la prévention et la lutte contre les crimes transnationaux et la lutte contre le terrorisme, en veillant à ce qu'aucun individu ou organisation ne soit autorisé à utiliser le territoire d'un pays pour nuire à l'autre.

Saluant la coordination efficace entre les deux pays au sein des organisations et forums multilatéraux et régionaux tels que l'ASEAN, l'ONU et l'APEC, Tô Lâm a déclaré que les deux parties devraient continuer à promouvoir la collaboration, en contribuant à approfondir le processus de coopération et de connectivité de la communauté de l'ASEAN, en renforçant l'unité et la solidarité intra-bloc au sein de l'ASEAN, en promouvant le rôle central et la voix commune de l'ASEAN dans les questions stratégiques régionales, y compris la question en Mer Orientale.

L'ambassadrice a déclaré que le roi de Thaïlande s'intéresse beaucoup au Vietnam et qu'il a adressé ses félicitations à Tô Lâm après son élection au poste de secrétaire général du Parti et de président du Vietnam, et a exprimé sa sympathie au Vietnam pour les pertes causées par le typhon Yagi.

La diplomate a félicité le Vietnam pour être devenu l'un des 20 pays à la croissance économique la plus rapide au monde, attribuant ce résultat au rôle important et à la contribution des dirigeants du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens.

Soulignant les relations étroites entre les deux pays avec des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux, Urawadee Sriphiromya a accepté les suggestions du dirigeant vietnamien pour son mandat qui coïncide avec la célébration du 55e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande.

Elle a promis que pendant son mandat, elle se concentrera sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, de l'économie, du commerce et de l'investissement à la culture, au tourisme et aux échanges interpersonnels, contribuant à promouvoir les relations bilatérales à un nouveau niveau au profit des peuples thaïlandais et vietnamien.

Dans l'après-midi du même jour, le dirigeant vietnamien a reçu les ambassadeurs des Comores, du Burkina Faso, du Niger et du Suriname.

To Lam a affirmé qu'après près de 40 ans de Dôi moi (Renouveau), le Vietnam, pays ravagé par la guerre, est devenu un symbole de paix, de stabilité et d'hospitalité ainsi qu'une destination attrayante pour les touristes et les investisseurs internationaux.

Alors que le monde traverse une transformation historique qui apporte à la fois des opportunités et des défis, le Vietnam continue de rester fidèle à sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures et d'être un ami, un partenaire de confiance et un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Il a exprimé son espoir que les relations entre le Vietnam et les quatre pays continueront de prospérer grâce aux contributions positives des diplomates.

