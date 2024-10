Vietnam - Laos : le président de l'AN souligne les échanges entre les peuples

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a reçu le 18 octobre à Vientiane, le président de l'Association d'amitié Laos - Vietnam, Boviengkham Vongdara, et le vice-président du Comité central du Front lao pour la construction nationale (FLCN), Chanphenh Soutthivong.

>> Trân Thanh Mân part pour sa visite officielle au Laos et sa participation à l’AIPA-45

>> Vietnam - Laos : entretien entre les présidents des Assemblées nationales

>> Le président de l’Assemblée nationale rencontre le dirigeant lao Thongloun Sisoulith

Photo : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a reçu le président de l'Association d'amitié Laos-Vietnam, Boviengkham Vongdara, et le vice-président du Comité central du Front lao pour la construction nationale (FLCN), Chanphenh Soutthivong, à Vientiane le 18 octobre dans le cadre de sa visite officielle au Laos et de sa participation à la 45e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-45).

Trân Thanh Mân a salué le rôle du Comité central du FLCN dans l’œuvre de la construction et du développement nationaux au Laos, ainsi que les résultats de sa coopération avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (VFF), en particulier leur accord de collaboration pour 2022-2027.

Il a également salué le rôle et les contributions de Boviengkham Vongdara dans la sensibilisation du public, en particulier de la jeune génération, à l'amitié particulière entre les deux pays.

Trân Thanh Mân a suggéré que les deux parties continuent leur étroite coordination dans la mise en œuvre de l'accord dans tous les domaines, facilitant les opérations des entreprises vietnamiennes au Laos, ainsi que les activités des organisations et associations vietnamiennes dans le pays, contribuant au développement socio-économique local et aux relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Les deux organisations de Front devraient renforcer la coopération par la formation et le partage d'expériences dans les domaines d'intérêt commun, et promouvoir leur rôle dans la rétroaction sociale, en particulier dans la construction et le perfectionnement des institutions et des lois, la supervision suprême et la prise de décisions sur les grandes questions nationales, a-t-il déclaré.

Le dirigeant vietnamien a également exhorté les deux organisations de Front à se coordonner étroitement avec les agences de l'AN pour surveiller la mise en œuvre des documents signés.

Soulignant la nécessité d'intensifier les échanges interpersonnels, il a suggéré à l'Association d'amitié Laos - Vietnam d'organiser davantage d'activités pratiques et de travailler avec les agences lao compétentes pour soutenir les Vietnamiens vivant et travaillant dans le pays.

En réponse, Boviengkham Vongdara a déclaré que le choix du Laos par Trân Thanh Mân comme premier pays d'Asie pour sa visite officielle reflétait les sentiments particuliers que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam, ainsi que le président de l'AN lui-même, réservent au Parti, à l'État et au peuple du Laos.

Il a informé le dirigeant des liens étroits entre l'Association d'amitié Lao - Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam - Laos avec diverses activités pratiques, contribuant à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale entre les deux pays.

Boviengkham Vongdara a appelé le président de l'AN vietnamienne à soutenir davantage la coopération entre les deux associations dans les temps à venir.

VNA/CVN