Le président de l'AN rencontre des représentants de la communauté vietnamienne au Laos

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a rencontré le 18 octobre le personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne au Laos dans le cadre de sa visite officielle au Laos et de sa participation à la 45 e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-45).

Le dirigeant a salué les performances des Associations vietnamiennes au Laos et les a exhortées à poursuivre leur étroite coordination et à encourager les Vietnamiens de ce pays à contribuer davantage au développement du pays hôte.

Trân Thanh Mân a également exprimé son espoir que la communauté contribuera davantage à la Patrie, préservera les traditions vietnamiennes, restera unie et contribuera davantage à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale entre les deux pays.

Il les a informés des nouvelles politiques ainsi que des ajustements et des compléments aux politiques spécifiques à l'égard des Vietnamiens d'outre-mer, notamment la loi foncière révisée, qui démontre l'attention que l'État leur accorde.

À cette occasion, le président de l'AN a offert 200 paquets cadeaux aux Vietnamiens du pays.

Le même jour, le président de l'AN et son homologue lao Saysomphone Phomvihane, accompagnés de responsables des deux pays, ont coupé le ruban pour inaugurer le Holiday Inn & Suites Vientiane, qui fait partie du projet de complexe hôtelier 5 étoiles - centre commercial et de bureaux de catégorie A investi par le groupe BIM du Vietnam et le ministère lao de la Sécurité publique.

Plus tôt dans la journée, Trân Thanh Mân et sa suite ont déposé une gerbe en hommage aux martyrs inconnus devant un monument à Vientiane.

