Présentation de la politique de défense du Vietnam au Venezuela

L'ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a visité le 17 octobre l'Institut national des hautes études de sécurité (IAESEN) du Venezuela, dans le cadre des activités marquant le 35 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Venezuela (1989-2024).

Le général Rafael Zerpa Zambrano, directeur de l'IAESEN, a exprimé son admiration devant les grandes réalisations du Vietnam dans sa lutte d’hier pour la libération nationale et son processus de développement national d’aujourd’hui.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, l'ambassadeur Vu Trung My a présenté l'histoire et le développement de la révolution vietnamienne, la politique étrangère et la politique de défense du Vietnam.

Selon lui, le Vietnam construit sa force de défense sur la base de la synergie du grand bloc d'union nationale, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), et persiste dans la résolution de tous les différends et désaccords par des moyens pacifiques sur la base du droit international.

En outre, le Vietnam poursuit le principe des "quatre non : ne pas participer aux alliances militaires ; ne pas associer à un pays pour combattre un autre ; ne pas permettre à des pays étrangers d’établir des bases militaires ou d’utiliser le territoire vietnamien pour combattre d’autres ; ne pas recourir à la force ni menacer d’y recourir dans les relations internationales.

À cette occasion, l'ambassadeur Vu Trung My a répondu aux questions d’étudiants de l'IAESEN sur la situation du Vietnam, ses réalisations, ses politiques, ainsi que ses relations avec le Venezuela.

VNA/CVN