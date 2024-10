Nécessité de rassembler les différentes couches de la population pour renforcer la grande union nationale

L'ambassadeur Nguyên Phu Binh, président de l'Association de la liaison avec les Vietnamiens d'outre-mer, a déclaré que l'association a organisé divers événements en écho aux programmes d'action du FPV visant les Vietnamiens d'outre-mer au cours de ces dernières années, avec des cérémonies organisées en Asie, en Europe et en Amérique pour commémorer les rois Hùng fondateurs du Vietnam, permettant de diffuser les valeurs traditionnelles de la nation parmi la diaspora.

En vue de garantir les droits légitimes des Vietnamiens d'outre-mer, les dirigeants de l'association se sont engagés dans l'élaboration de documents juridiques. Notamment, l'association a persévéré dans sa proposition d'appliquer la Loi sur la nationalité en suggérant des modifications afin de permettre à ceux qui ont renoncé à la nationalité vietnamienne de la retrouver, dans le contexte où de nombreux pays européens modifient leurs lois pour autoriser la double nationalité.

En outre, elle a signé un accord avec la Fédération du barreau du Vietnam sur la création d'un centre de consultation et d'assistance juridique pour les Vietnamiens d'outre-mer concernant les questions d'immigration, de résidence, de mariage et d'héritage.

Dans le cadre des efforts visant à promouvoir le rôle de l'association dans le travail du Front au cours du prochain mandat, elle renforcera la coordination avec les agences du ministère des Affaires étrangères ainsi qu'avec les organisations du Parti et les localités du pays tout en plaidant résolument pour l'élaboration d'une feuille de route pour mettre en œuvre les droits de vote et de nomination des citoyens vietnamiens vivant à l'étranger.

En outre, une attention particulière sera accordée à la compilation de manuels bilingues, à l'expansion des cours d'enseignement du vietnamien en ligne et à la promotion de son enseignement et de son apprentissage à travers des chansons folkloriques et des contes, a-t-il ajouté.

Le vénérable Thich Thanh Nhiêu, membre permanent du Conseil de patronage et vice-président permanent de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS), a souligné que la VBS a déployé des efforts pour concrétiser les programmes d'action du FPV, en mettant l'accent sur la mobilisation des gens de tous les horizons pour renforcer la force de la grande union nationale dans l'édification nationale et la sauvegarde de la République socialiste du Vietnam.

Une attention particulière a été accordée à la vulgarisation des directives du Parti, des politiques et règlements de l'État auprès du peuple vietnamien à l'intérieur et à l'extérieur du pays, contribuant à créer un consensus au sein de l'opinion publique pour concrétiser avec succès les objectifs de développement socio-économique et assurer la défense et la sécurité, a-t-il ajouté.

