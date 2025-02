Vietnam, Laos et Cambodge renforcent leurs liens dans une nouvelle phase de développement

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a tenu, samedi 22 février à Hô Chi Minh-Ville, une réunion de haut niveau avec le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, et le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith.

>> Les visites d'État du président Tô Lâm contribuent au renforcement de la coopération Vietnam - Laos - Cambodge

>> Resserrement de la solidarité entre les enfants du Vietnam, du Laos et du Cambodge

>> Petit-déjeuner de travail des présidents des Assemblées nationales Vietnam - Laos - Cambodge

>> Promouvoir la coopération Vietnam - Laos - Cambodge dans la défense

>> La rencontre de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du peuple cambodgien

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, le Premier ministre cambodgien Samdech Thipadi Hun Manet et le Premier ministre lao Sonexay Siphandone étaient également présents à l’événement.

La réunion a fourni une plate-forme aux dirigeants pour discuter des récents développements mondiaux et régionaux, échanger des mises à jour sur leurs partis et pays respectifs, passer en revue les résultats de leur coopération au cours de l’année écoulée et esquisser la collaboration future entre les trois partis et nations.

Soulignant que la stabilité, la sécurité et le développement d’un pays sont étroitement liés à ceux des autres, les dirigeants ont réaffirmé leur politique inébranlable de donner la priorité absolue à l’amitié traditionnelle qui unit leurs pays.

Les parties ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès considérables réalisés dans la coopération trilatérale, qui a connu une croissance constante. Les relations politiques restent la base, avec le partenariat entre les trois partis au pouvoir guidant les liens globaux.

La coopération en matière de défense et de sécurité nationale a été efficacement renforcée, tandis que la collaboration économique, commerciale, d’investissement, culturelle, éducative et scientifique et technique a connu des progrès positifs.

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte régional et mondial de plus en plus complexe et imprévisible, les parties ont convenu d’approfondir et d’élargir les relations entre les trois partis et les pays.

Les dirigeants ont souligné la nécessité de renforcer la confiance politique et les relations entre les dirigeants de haut rang, tout en s’engageant à préserver et à renforcer la solidarité de longue date, la considérant comme un atout inestimable et une condition préalable fondamentale pour assurer la paix, la sécurité et le développement dans chaque pays.

Coopération tous azimuts

En outre, ils sont parvenus à un consensus sur le maintien et le renforcement du travail de communication pour sensibiliser les générations, en particulier les jeunes, à la tradition de solidarité.

Ils ont également convenu de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité pour relever efficacement les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, et ont convenu de renforcer le partage d’informations, la consultation et la coordination pour protéger leurs intérêts légitimes et répondre aux défis communs.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants ont souligné l’importance de réaliser des percées dans la coopération économique et d’accélérer l’intégration de leurs économies, en particulier dans les secteurs des transports, du commerce et du tourisme. Ils ont également souligné la nécessité de promouvoir la collaboration dans les domaines de la culture, de l’éducation et des sciences et techniques en capitalisant sur les atouts et le potentiel uniques de chaque pays.

En outre, ils ont été unanimes à promouvoir l’efficacité des mécanismes de coopération existants et à continuer d’explorer de nouvelles approches pour améliorer la qualité et l’efficacité de leur partenariat dans l’intérêt commun des trois peuples et de la paix, de la stabilité et du développement régionaux et mondiaux.

À cette occasion, Samdech Techo Hun Sen et Thongloun Sisoulith ont adressé leurs félicitations au secrétaire général Tô Lâm, aux autres dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, ainsi qu’au peuple pour les étapes importantes à venir en 2025.

Les événements comprennent le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril), le 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre) et le 135e anniversaire du président Hô Chi Minh (19 mai).

VNA/CVN