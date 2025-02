Développement durable : le Vietnam plaide pour une coopération renforcée avec le Kenya

Lors de sa visite de travail du 20 au 21 février au Kenya, la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang a eu une entrevue avec le premier secrétaire du cabinet kényan et secrétaire du cabinet pour les Affaires étrangères et la Diaspora, Musalia Mudavadi.

Photo : VNA/CVN

Agissant en tant qu’envoyé spécial du Premier ministre Pham Minh Chinh, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a transmis les salutations et les félicitations du chef du gouvernement vietnamien à son homologue kényan à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques cette année.

Partageant la vision et les priorités du Vietnam pour le sommet P4G "Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030" prévu les 16 et 17 avril à Hanoï, elle a transmis l’invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh aux hauts dirigeants kényans à cet événement.

Le Vietnam souhaite approfondir son amitié et sa coopération avec le Kenya de manière plus efficace et plus pratique, a-t-elle déclaré, espérant Musalia Mudavadi oeuvrera au renforcement de la coopération bilatérale dans la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, l’investissement, le tourisme et l’agriculture, tout en offrant un soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

Musalia Mudavadi a pour sa part salué les réalisations du Vietnam en matière de développement et son rôle mondial croissant, reconnaissant la vision du pays et ses contributions responsables à la promotion du développement durable.

Après 30 ans de relations diplomatiques, le moment est venu de créer de nouvelles percées dans la coopération bilatérale dans divers secteurs, a déclaré le premier secrétaire du cabinet kényan et secrétaire du cabinet pour les Affaires étrangères et la Diaspora.

Soulignant l’importance de la coopération en matière d’investissement et le vaste potentiel économique du Kenya, il a salué les récents progrès réalisés dans le domaine des investissements bilatéraux, en particulier le fait qu’une entreprise vietnamienne ait remporté pour la première fois un appel d’offres pour un projet de logement à grande échelle au Kenya. Il a également encouragé les entreprises vietnamiennes à explorer davantage d’opportunités et à rechercher activement des partenariats et des perspectives d’investissement au Kenya.

Photo : BQT/CVN

Au cours de ses entretiens avec le secrétaire principal en charge des Affaires étrangères au ministère kényan des Affaires étrangères et de la Diaspora, Abraham Korir Sing’Oei, Nguyên Minh Hang a souligné que le Vietnam et le Kenya, deux économies en développement rapide avec une influence mondiale et régionale croissante, ont un vaste potentiel de coordination renforcée aux niveaux bilatéral et multilatéral.

Elle a proposé de promouvoir les échanges de haut niveau, de renforcer l’engagement entre les communautés d’affaires et de coordonner le développement de programmes et de projets de coopération via l’échange de listes de produits d’exportation potentiels et la définition d’objectifs commerciaux réalistes pour stimuler les échanges bilatéraux dans les années à venir.

La responsable vietnamien a également appelé le Kenya à soutenir les négociations et la signature d’accords et de traités clés pour établir un cadre juridique complet pour la coopération bilatérale, facilitant les voyages, les échanges interpersonnels et le tourisme.

Abraham Korir Sing’Oei a salué le Vietnam comme un modèle de développement grâce à sa vision stratégique, sa persévérance, son autonomie et sa détermination.

Photo : BQT/CVN

Affirmant l’engagement du Kenya à soutenir les entreprises vietnamiennes dans l’établissement de partenariats et d’investissements au Kenya, il a souligné le rôle du Kenya en tant que passerelle pour les entreprises vietnamiennes pour accéder à la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), au Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA) et au marché africain en général, notamment dans des secteurs prioritaires tels que les technologies de l’information et de la communication, la transformation des produits agricoles, la fabrication et la construction.

Pour une coopération tous azimuts

Les deux parties ont convenu de diversifier leur coopération dans les domaines où elles possèdent des atouts et potentialités complémentaires, tels que l’agriculture, le tourisme, l’aviation, les véhicules électriques, l’innovation, la conservation de la nature et l’énergie hydrogène.

En ce qui concerne les développements mondiaux et régionaux, ils ont partagé une position commune sur les principales questions mondiales et ont souligné l’importance d’amplifier les voix des pays en développement, d’offrir un soutien mutuel basé sur le respect du multilatéralisme, du droit international et de la Charte des Nations unies, tout en promouvant la collaboration au sein des Nations unies, du G77 et des partenariats interrégionaux impliquant des organisations dont les deux pays sont membres.

Abordant la question de la Mer Orientale, Nguyên Minh Hang a exhorté le Kenya à soutenir la position de l’ASEAN sur le règlement des différends maritimes par des moyens pacifiques, dans le plein respect du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

Après les entretiens, les deux responsables ont signé un protocole d’accord pour établir un mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères. Nguyên Minh Hang a invité son homologue kényan à se rendre prochainement au Vietnam et à assister au premier cycle de consultation politique. Abraham Korir Sing’Oei a accepté l’invitation avec plaisir.

Photo : BQT/CVN

Lors d’une conversation avec la directrice exécutive adjointe du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), Elizabeth Maruma Mrema, Nguyên Minh Hang a partagé les réalisations du Vietnam et réaffirmé le ferme engagement du pays en faveur du développement durable, soulignant que le Vietnam restait prêt à jouer un rôle plus actif dans les efforts mondiaux pour atteindre cet objectif.

La directrice exécutive adjointe du PNUE a salué les efforts du gouvernement vietnamien en vue d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050 et a salué le développement continu par le Vietnam d’un marché du carbone pour faire avancer sa transition verte.

Le PNUE est prêt à aider le Vietnam dans sa transition énergétique et à promouvoir une économie circulaire dans les industries à fortes émissions, notamment la fabrication de plastique, l’électronique, l’habillement et les produits chimiques, a-t-elle affirmé.

Au cours d’une séance de travail avec le président de la Kenya Private Sector Alliance (KEPSA), Bedi Jaswinder, Nguyên Minh Hang a reconnu le rôle du Kenya en tant que porte d’entrée commerciale essentielle pour l’Afrique de l’Est et a espéré que la KEPSA favoriserait les activités de facilitation du commerce pour aider les entreprises des deux pays à accéder aux marchés de l’autre.

À cette occasion, elle a invité le président de la KEPSA à se rendre prochainement au Vietnam et à signer des accords de coopération avec des associations d’entreprises vietnamiennes.

Selon Bedi Jaswinder, les entreprises kényanes sont désireuses d’explorer les opportunités de coopération avec le Vietnam dans les domaines de l’habillement, de l’électronique, de l’agriculture et de la construction.

