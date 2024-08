Resserrement de la solidarité entre les enfants du Vietnam, du Laos et du Cambodge

Photo : VNA/CVN

Organisé par l'antenne de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh dans la mégapole du Sud, ce festival est l'une des activités célébrant les 62e et 57e anniversaires de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et, respectivement, le Laos (5 septembre 1962) et le Cambodge (24 juin 1967).

Cette année, le festival regroupe 215 enfants et 36 responsables. Il dure trois jours, du 13 au 15 août, avec de nombreuses activités.

Dès l'ouverture le 13 août, les enfants délégués ont visité "L'espace de l'Oncle Hô avec les enfants" à la Maison des enfants de Hô Chi Minh-Ville, participé à des activités d'échange de cadeaux ; visité des sites historiques de la mégapole du Sud tels que le Musée de Hô Chi Minh (antenne dans le Sud), la rue des livres et la Poste municipale. Ils auront l'occasion de rencontrer des dirigeants municipaux et de visiter la ville en bus à impériale.

Les 14 et 15 août, les délégués participeront au programme de feu de camp dans le district de Cân Gio ; visiteront l'ancienne base militaire de Cân Gio, dans le district éponyme ; participeront à des échanges culturels.

Selon le secrétaire de l'antenne de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh dans la mégapole du Sud, Ngô Minh Hai, le Festival des enfants Vietnam - Laos - Cambodge est une activité organisée tous les 2 ans, depuis 2010 (l'édition 2020 a été annulée en raison du COVID-19). Il est devenu une activité d'échange utile, contribuant à faire connaître aux enfants les traditions historiques, les us et coutumes de ces trois pays.

VNA/CVN