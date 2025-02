Vietnam et Russie célèbrent les 75 ans de relations diplomatiques en Extrême-Orient

Photo : VNA/CVN

L’événement est honoré par la présence des représentants des autorités de Vladivostok, de l’Assemblée législative du Primorsky Krai, du ministère russe des Affaires étrangères à Vladivostok, des dirigeants universitaires et des universitaires d’instituts de recherche d’Extrême-Orient, ainsi qu’un grand nombre d’expatriés vietnamiens vivant et étudiant en Extrême-Orient.

Dans son discours, le consul général Nguyên Dang Hiên a évoqué les étapes historiques clés qui ont façonné les 75 ans de relations diplomatiques bilatérales, soulignant la coopération positive dans les domaines de la politique et de la diplomatie, de l’économie et du commerce, de l’énergie, de la défense et de la sécurité, ainsi que de l’éducation et de la formation.

Au cours des 75 dernières années, l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie a été cultivée par des générations successives de dirigeants et de citoyens, fondée sur la compréhension et la confiance mutuelles, a-t-il indiqué, se disant persuadé que cette relation durable continuera de prospérer, d’apporter prospérité et bien-être aux deux nations, tout en contribuant à la paix et à la stabilité dans la région et au-delà.

L’ambassadeur itinérant Andrei Petrovich Brovarets, chef du bureau de représentation du ministère russe des Affaires étrangères à Vladivostok, a affirmé que l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie reste inébranlable. Malgré les défis actuels, les deux pays ont maintenu un partenariat économique mutuellement bénéfique construit sur les bases solides posées par les générations précédentes.

Photo : VNA/CVN

Un responsable du kraï du Primorie a salué l’amitié et la coopération de longue date entre le kraï du Primorie et ses partenaires vietnamiens dans les domaines de l’économie, de la culture, des sciences, de l’éducation et du tourisme. Il s’est dit convaincu que les efforts conjoints continueront de faire avancer cette collaboration tous azimuts.

Par ailleurs, le vice-président de l’Assemblée législative du kraï du Primorie, Anton Anatolevich Volosko, a souligné que le 75e anniversaire signifiait une nouvelle phase dans le développement du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie dans divers secteurs, y compris la coopération interparlementaire. Cette étape importante offre des opportunités importantes pour renforcer davantage la confiance et la compréhension mutuelles entre les deux nations, a-t-il noté.

La cérémonie a été animée par des représentations artistiques présentées par la communauté vietnamienne vivant et étudiant dans le kraï du Primorie, des étudiants russes spécialisés en études vietnamiennes à l’Université fédérale d’Extrême-Orient et de jeunes artistes du Palais de la créativité des enfants de Vladivostok.

VNA/CVN