Le roi Charles III réaffirme son soutien à la coopération multiforme avec le Vietnam

Lors de la rencontre, le diplomate vietnamien a transmis les salutations et l'invitation des dirigeants vietnamiens au roi Charles III à effectuer une visite au Vietnam.

Photo: VNA/CVN

Dô Minh Hùng a présenté les progrès socio-économiques du Vietnam, avec une croissance du PIB dépassant 7 % en 2024. Il a également mis en avant la coopération bilatérale dans les domaines du commerce et de l'investissement, de l'éducation et de la formation, de la défense et de la sécurité, s'engageant à approfondir ces relations.

Le roi Charles III a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam en matière d'innovation et de développement, ainsi que pour le partenariat stratégique entre les deux pays. Il a réaffirmé son soutien à la coopération bilatérale dans les échanges entre les peuples, l'éducation et la formation, la protection de l'environnement et le développement durable.

Après la cérémonie, l'ambassade du Vietnam a organisé une réception avec la participation de représentants de la famille royale, du ministère des Affaires étrangères britannique et de la diaspora vietnamienne.

Victoria Busby, directrice du protocole et vice-maréchal du corps diplomatique, a salué l'engagement de l'ambassadeur dans le renforcement des relations diplomatiques, économiques et culturelles entre le Royaume-Uni et le Vietnam depuis le début de son mandat en juillet dernier. Selon elle, les deux pays peuvent renforcer leur coopération dans la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique et le développement des énergies vertes, notamment alors que le Vietnam vise la neutralité carbone d'ici 2050.

Le Vietnam et le Royaume-Uni ont établi leurs relations diplomatiques en septembre 1973 et signé une Déclaration commune sur l'établissement du partenariat stratégique en septembre 2010. La coopération économique et commerciale est un point positif dans les relations entre les deux pays.

En décembre 2020, les deux pays ont officiellement signé l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA). Depuis 2021, le commerce bilatéral a connu une croissance continue et a atteint 8,4 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 18 % par rapport à 2023.

VNA/CVN