La rencontre de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du peuple cambodgien

Une rencontre de haut niveau entre le Bureau politique du Parti communiste du Vietnam et la Permanence du Parti du peuple cambodgien (PPC), coprésidée par le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, et le président du PPC et président du Sénat cambodgien, Hun Sen, a eu lieu le 21 février à Hô Chi Minh-Ville.

Les deux parties ont partagé des mises à jour sur la situation dans leurs Partis et pays respectifs, et ont échangé des points de vue sur la situation régionale et mondiale d'intérêt commun. Ils ont estimé les résultats de coopération ces derniers temps et ont convenu des orientations clés pour renforcer davantage les relations bilatérales.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié l'approfondissement de la coopération globale entre les deux Partis, les États et les peuples du Vietnam et du Cambodge, contribuant ainsi au développement socio-économique et élevant le prestige et la position de chaque pays dans la région et dans le monde.

Solidarité et soutien mutuel

Les deux chefs du Parti ont souligné que la solidarité et le soutien mutuel entre les deux Partis et nations étaient considérés comme une nécessité objective et une règle historique, l'une des plus grandes sources de force, vitales pour la cause révolutionnaire et le processus d’édification et de défense nationales. C’est un atout inestimable pour les deux nations qui doit être protégé, entretenu et transmis aux générations futures.

Ils ont convenu de renforcer davantage les relations politiques en tant que guide pour les liens globaux entre les deux Partis et les deux pays ; de favoriser des relations étroites entre les dirigeants des deux pays ; de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'économie, du commerce, de la culture, de l'éducation et du tourisme, en fonction du potentiel et des atouts de chaque pays.

En outre, ils se sont engagés à approfondir la collaboration pratique et efficace entre leur Parti, l’organe législatif, le gouvernement, les organisations de masse et les localités, dans le but de laisser une empreinte significative sur les relations bilatérales dans la nouvelle phase de développement au profit des peuples des deux pays.

Lors de la réunion, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue cambodgien Hun Manet ont approuvé les principales évaluations et orientations décrites par Tô Lâm et Hun Sen concernant les liens profonds et complets entre les deux Partis et les deux nations.

Ils ont également examiné les progrès réalisés dans la mise en œuvre des conclusions de la réunion de haut niveau des deux parties de 2023 dans divers domaines de coopération, notamment la politique et la diplomatie, la défense et la sécurité, l'économie, l'éducation, les cadres juridiques et la culture et le tourisme.

Les deux dirigeants ont souligné en toute franchise les défis existants et ont convenu des priorités clés à mettre en œuvre rapidement, en particulier des initiatives visant à renforcer la connectivité économique entre le Vietnam et le Cambodge, ainsi qu'entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

