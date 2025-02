Le Vietnam et la Russie se consultent sur les orientations de leurs liens

Dans un esprit de sincérité, d’ouverture et de confiance, les deux parties ont examiné la mise en oeuvre des accords conclus par les dirigeants des deux parties ces derniers temps, et ont discuté des mesures visant à renforcer la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères, tout en échangeant sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Lê Thi Thu Hang et Andreï Roudenko ont exprimé leur satisfaction quant au développement positif du partenariat stratégique global Vietnam-Russie, soulignant les échanges fréquents de délégations de haut niveau qui ont jeté des bases solides pour des relations bilatérales accrues.

Ils ont notamment souligné les résultats tangibles obtenus à la suite d’événements diplomatiques de haut niveau, notamment la visite d’État du président russe Vladimir Poutine au Vietnam en juin dernier, les entretiens téléphoniques entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm et le président russe Vladimir Poutine en août, et la visite officielle du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân en Russie en septembre.

Capitaliser sur le potentiel

Les deux responsables ont réaffirmé leur engagement à maintenir et à promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de la politique, de l’économie et du commerce, de la défense et de la sécurité, de la science et de la technologie, de l’éducation et de la formation, de la culture et du tourisme afin de capitaliser sur le potentiel et de répondre à la demande de développement des deux pays.

Ils ont convenu de mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA), d’accélérer la mise en œuvre des accords signés et des projets prioritaires, et de préparer méticuleusement les prochaines visites de haut niveau cette année - une année spéciale qui marque le 75e anniversaire des relations diplomatiques et les grandes célébrations des deux parties.

En ce qui concerne les questions régionales et internationales, ils ont convenu qu’il était nécessaire de renforcer l’échange de points de vue, la coordination ainsi que le soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, y compris l’ONU, contribuant à la paix et à la stabilité en Asie-Pacifique et dans le monde.

Continuer de soutenir le Vietnam

Lê Thi Thu Hang a affirmé la politique du Vietnam de soutenir et d’être prêt à participer aux efforts de médiation internationale pour rechercher une solution pacifique durable au conflit russo-ukrainien avec l’engagement de toutes les parties concernées.

Elle a également exprimé sa gratitude pour le soutien du ministère russe des Affaires étrangères à la communauté vietnamienne en Russie et a appelé à des considérations d’exemption de visa pour les citoyens vietnamiens titulaires de passeports ordinaires, facilitant ainsi leurs déplacements et leurs affaires dans le pays.

Elle a ajouté que le ministère vietnamien des Affaires étrangères s’associera à la partie russe pour créer des conditions favorables pour les citoyens russes vivant, travaillant et étudiant au Vietnam.

Les deux responsables sont également parvenus à un consensus sur le maintien d’une coordination étroite et de consultations politiques pour favoriser la compréhension mutuelle et mettre en œuvre efficacement les accords signés entre les hauts dirigeants des deux pays, contribuant ainsi à élever les relations entre le Vietnam et la Russie à la hauteur de leur partenariat stratégique global établi.

Le même jour, lors de sa rencontre avec son homologue vietnamien Nguyên Minh Vu, le vice-ministre Andreï Roudenko a souligné l’engagement de la Russie envers la coopération traditionnelle et le partenariat stratégique global avec le Vietnam, exprimant son souhait de relations bilatérales plus dynamiques dans tous les secteurs.

Nguyên Minh Vu a remercié la Russie pour son soutien à la position du Vietnam et a exprimé son espoir que la Russie continuera de soutenir le Vietnam pour préserver un environnement de paix et de stabilité pour la coopération et le développement dans la région Asie-Pacifique.

