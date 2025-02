Le Premier ministre sanctionne un ancien président de Hà Nam

Photo : CTV/CVN

Un avertissement est appliqué à Nguyên Xuân Dông en raison de violations et d'erreurs dans son travail, après avoir été soumis à la discipline du Parti.

La sanction est appliquée à partir de la date de publication de la décision numéro 1876 du 27 novembre 2024 de la Commission de contrôle du Comité central du Parti.

Auparavant, les 28 et 29 octobre 2024, à Hanoï, la Commission centrale du contrôle du Parti a tenu sa 49e réunion pour examiner le rapport proposant des mesures disciplinaires à l'encontre de certains membres du Parti du Comité du Parti de la province de Hà Nam ayant commis des violations.

Selon ladite Commission, Nguyên Xuân Dông, ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire de la province de Hà Nam, a violé des règles du Parti, des lois de l'État et des règlements du travail dans la direction et la direction de la mise en œuvre de certains projets d'investissement ; dans l’exécution des fonctions et des tâches qui lui sont assignées. Il a aussi violé les règlements sur ce que les membres du Parti ne sont pas autorisés à faire et sur la responsabilité de donner l'exemple.

Ses violations ont entraîné de graves conséquences, provoqué une mauvaise opinion publique, portant atteinte à la réputation des organisations du Parti et des autorités locales au point qu'il doit être discipliné.

En tenant compte du contenu, de la nature, des conséquences et des causes des violations et sur la base des règles du Parti, la commission a décidé d'imposer un avertissement à l’encontre de Nguyên Xuân Dông.

VNA/CVN