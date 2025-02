Les liens Vietnam - Europe maintiennent leur élan face à un environnement turbulent

Dans le contexte d'une évolution mondiale complexe en 2024, le Vietnam et l'Europe ont maintenu la dynamique de croissance de leurs relations, basées sur leur confiance mutuelle et leurs efforts concertés.

Les pays européens ont salué le potentiel du Vietnam et ont toujours considéré le pays comme un partenaire important dans la stratégie indo-pacifique, tandis que le pays d’Asie du Sud-Est a considéré l’Europe comme un marché important et de grande envergure, une source potentielle d’investissement direct et un sponsor de bonne volonté. En outre, les liens historiques et culturels entre les deux parties servent de catalyseurs pour intensifier leurs relations bilatérales.

Les partenariats d’amitié et de coopération du Vietnam avec ses partenaires européens traditionnels ont été renforcés, avec une multitude d’activités diplomatiques à tous les niveaux en 2024, dont l’échange de 30 délégations de haut niveau, soit 1,5 fois plus que l’année précédente. Quarante-deux documents de coopération ont été signés dans divers domaines, contribuant à concrétiser les cadres de partenariat améliorés ainsi que les engagements bilatéraux et internationaux.

Un moment historique est venu lorsque le Vietnam et la France ont élevé leur relation au niveau de partenariat stratégique global lors de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm en octobre 2024, faisant de la France le premier membre de l’UE et le deuxième pays européen à atteindre ce statut avec le Vietnam.

Maintenir les mécanismes de coopération

L’année était particulièrement chargé sur le plan diplomatique, avec le voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh en Hongrie et en Roumanie en janvier et la participation au sommet élargi des BRICS en octobre, ainsi que les visites d’État au Vietnam du président allemand Frank Walter Steinmeier en janvier et du président russe Vladimir Poutine en juin.

Tout au long de ces engagements dynamiques, le Vietnam et les pays européens ont convenu de continuer à maintenir les mécanismes de coopération existants, tels que les dialogues stratégiques et les consultations politiques régulières.

Lors des forums multilatéraux, les deux parties se sont étroitement coordonnées et ont promu la culture du dialogue et de la coopération. Les dirigeants européens ont démontré leur respect pour le rôle, la position et le prestige croissants du Vietnam sur la scène internationale, tout en exprimant leur espoir de consolider et d’entretenir les relations et d’établir un cadre de partenariat rationnel avec le Vietnam, en s’alignant sur la nouvelle situation.

L’économie et le commerce restaient un point positif dans les relations entre le Vietnam et l’Europe en 2024. Les échanges commerciaux avec l’UE ont atteint 68 milliards de dollars, soit une augmentation de 16% par rapport à 2023. L’UE a consolidé sa position de quatrième partenaire commercial et de cinquième investisseur du Vietnam, avec un investissement cumulé dépassant les 30 milliards de dollars.

Le Vietnam a continué de mettre en œuvre efficacement les Accords de libre-échange avec l’UE (EVFTA), le Royaume-Uni (UKVFTA) et l’Union économique eurasiatique (EAEU-VFTA). Les négociations pour un accord de libre-échange avec l’Association européenne de libre-échange (AELE) ont progressé, tandis que les efforts se sont poursuivis pour obtenir la ratification de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

La coopération bilatérale a dépassé les secteurs traditionnels pour s’étendre à de nouveaux secteurs conformes à la tendance mondiale du développement et aux priorités de développement du Vietnam, tels que l’innovation, l’informatique, la transformation numérique, la transition verte, la finance verte, les énergies renouvelables, la main-d’œuvre et la formation des ressources humaines dans le domaine des semi-conducteurs.

Une attention particulière a été accordée aux échanges interpersonnels. La reprise des vols directs vers la Russie et les nouvelles lignes aériennes vers l’Allemagne et le Kazakhstan l’année dernière ont contribué à faire grimper le nombre d’arrivées de touristes européens à près de 392.000, soit une augmentation de 17,9% par rapport à l’année précédente. Cette augmentation témoigne de l’attrait croissant du Vietnam en tant que destination pour les investisseurs et les touristes européens.

En ces temps difficiles, notamment après les inondations et les catastrophes naturelles, les gouvernements et les peuples de nombreux pays européens ont soutenu fermement le Vietnam, offrant une assistance et une aide opportunes, démontrant ainsi leur respect pour l’amitié avec le Vietnam.

Les dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens ont également demandé aux administrations européennes de créer des conditions favorables pour que les communautés vietnamiennes puissent étudier, travailler et bien s’intégrer dans les sociétés de résidence, en promouvant leur rôle de lien entre les deux parties.

Tracer la voie vers des relations renforcées

Alors que le Vietnam se prépare désormais à entrer dans une nouvelle ère - celle d’ascension nationale, le secteur diplomatique continue d’innover dans son état d’esprit et ses actions, servant de catalyseur pour ouvrir de nouvelles opportunités de développement national. Cette évolution diplomatique vise à servir efficacement les intérêts de sécurité et de développement tout en élevant la position internationale du Vietnam et en contribuant à un ordre mondial juste, pacifique et stable.

Les activités étrangères devraient être dynamiques cette année, notamment celles avec de nombreux pays et partenaires européens comme la Russie, la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, l’Allemagne, le Portugal, l’Égypte, Chypre et l’UE.

Sur la base de l’amitié sans cesse consolidée et de l’énorme potentiel de coopération, le Vietnam a identifié quatre priorités clés pour la coopération avec les partenaires européens, contribuant à améliorer la position du pays dans la nouvelle ère.

Le Vietnam maintiendra un environnement stratégique de paix, d’amitié et de coopération en renforçant la coopération avec ses partenaires importants et amis traditionnels en Europe, contribuant à renforcer la confiance politique et à créer des moteurs de coopération dans d’autres secteurs. En témoigne l’établissement du partenariat stratégique avec la République tchèque et du partenariat global avec la Suisse en janvier 2025.

L’avancement de la diplomatie économique est une autre priorité, en mettant l’accent sur les intérêts des entreprises et des communautés locales, en particulier dans les domaines où l’Europe excelle et où le Vietnam cherche à se développer comme la transformation numérique, la transition verte, la transition énergétique, la haute technologie, l’innovation et le tourisme.

Le Vietnam s’efforcera d’intensifier la collaboration dans les domaines de la science, de la technologie et de la formation des ressources humaines de haute qualité, en particulier dans les semi-conducteurs, l’IA et les énergies renouvelables.

En outre, le pays capitalisera sur le potentiel de la communauté vietnamienne de plus d’un million de personnes en Europe pour renforcer les liens bilatéraux et contribuer au développement du Vietnam.

Alors que le Vietnam et l’Europe continuent de renforcer leur partenariat, les deux parties restent déterminées à consolider leurs acquis tout en saisissant de nouvelles opportunités de coopération pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.

