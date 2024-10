Petit-déjeuner de travail des présidents des Assemblées nationales Vietnam - Laos - Cambodge

Dans la matinée du 18 octobre, dans le cadre de la 45 e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-45), à Vientiane, au Laos, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, et ses homologues lao et cambodgien, ont pris un petit-déjeuner de travail.

>> Le Vietnam poursuivra ses consultations avec le Laos et le Cambodge pour promouvoir une coopération approfondie et substantielle

>> Vietnam - Laos : entretien entre les présidents des Assemblées nationales

>> Le président de l’Assemblée nationale rencontre le Premier ministre lao

Le plus haut législateur vietnamien et la présidente de l’Assemblée nationale cambodgienne, Khuon Sudary, ont félicité le Laos pour son succès en tant que président de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2024. Ils se sont déclarés convaincus qu’avec une préparation minutieuse et l'expérience du président de l'Assemblée nationale lao, Saysomphone Phomvihane, le Laos continuerait à réussir en tant que président de l'AIPA 2024.

Photo : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale, Saysomphone Phomvihane, également président de l’AIPA 2024, a hautement apprécié le soutien et l'assistance du Vietnam et du Cambodge pour son pays durant l’année de la présidence lao de l’ASEAN et de l’AIPA.

Les trois dirigeants ont estimé que cette rencontre constituait une bonne opportunité pour les trois Assemblées nationales de promouvoir une coopération plus efficace dans le contexte de développements régionaux et internationaux complexes et imprévisibles.

Ils ont affirmé tenir en haute estime la solidarité entre les trois pays, leurs sacrifices mutuels dans le processus de lutte d’hier pour la libération nationale, la défense de l'indépendance, de la souveraineté et le développement socio-économique d’aujourd’hui, considérant cela comme un atout inestimable qui doit être préservé et davantage promu, dans l’intérêt de chaque pays et des trois pays.

Ils ont constaté que la coopération entre les trois pays était en développement dans divers domaines, affirmant que la coopération entre leurs Assemblées nationales s’approfondissait de plus en plus, jouant un rôle important, notamment dans le perfectionnement des institutions, la promulgation de politiques et de lois, le soutien au développement socio-économique, à la garantie de la sécurité et de la défense dans chaque pays, ainsi que la promotion de la connectivité entre les trois économies vietnamienne, lao et cambodgienne.

Ils ont convenu de se coordonner pour bien préparer une rencontre entre les dirigeants des trois Partis dans les temps à venir.

En outre, ils ont décidé d'intensifier les échanges et contacts bilatéraux et trilatéraux, de se coordonner étroitement dans la supervision et la promotion de la mise en œuvre des accords de coopération signés par deux parties ou les trois parties, de mettre en place des mécanismes de coopération trilatérale, de collaborer étroitement dans le maintien des frontières de paix, de stabilité et d'amitié Vietnam - Laos, Vietnam - Cambodge, et entre les trois pays.

Les trois dirigeants ont réaffirmé les significations et le rôle du mécanisme de coopération régionale du Triangle de développement Vietnam - Laos - Cambodge (CLV-DTA) au cours des 25 dernières années, lequel avait apporté de nombreux résultats tangibles au développement de chaque pays et au resserrement des relations entre les trois pays. Ils ont convenu de continuer à consolider la coopération efficace entre les trois pays conformément aux besoins de développement de la nouvelle période, en mettant l'accent sur la confiance, la solidarité et l'attachement pour l’intérêt des trois pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement.

Les trois dirigeants se sont engagés à continuer de se soutenir mutuellement lors des forums internationaux et régionaux. Ils ont affirmé que les Assemblées nationales des trois pays continueraient de se coordonner étroitement et de bien mettre en œuvre la coopération parlementaire et les mécanismes de coopération bilatéraux et multilatéraux existants. Ils ont convenu d'étudier le mécanisme de petit-déjeuner de travail entre les présidents des Assemblées nationales des trois pays dans les temps à venir.

VNA/CVN