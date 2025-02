Coopération entre les communautés vietnamienne et lao

>> Le secrétaire général du Parti reçoit le ministre des Affaires étrangères du Laos

>> Vietnam et Laos renforcent leur coopération en matière de sécurité énergétique

Lors de ses rencontres avec les autorités de Khammuon et de Bolikhamxay, l’ambassadeur Nguyên Minh Tam a salué les succès obtenus par ces provinces ces derniers temps, contribuant à maintenir une situation politique stable, l’ordre social et la sécurité.

Photo : VNA/CVN

Le diplomate a souligné l’importance et la signification vitale de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre le Vietnam et le Laos.

Il a souligné que la relation spéciale entre les deux pays se développe de manière satisfaisante, grâce aux contributions importantes des provinces de Khammuon et de Bolikhamxay et au soutien mutuel entre les localités, cet échange étant une base solide pour maintenir la stabilité et le développement dans chaque pays.

De leur côté, les dirigeants des provinces hôtes ont souligné que les projets d’investissement des entreprises vietnamiennes à Khammuon et Bolikhamxay sont efficaces et ont contribué à créer des emplois et des revenus stables pour des milliers de travailleurs laotiens.

Les entreprises vietnamiennes font également du bon travail dans le domaine du bien-être social, en contribuant aux budgets locaux, au développement socio-économique et au renforcement des liens spéciaux entre le Vietnam et le Laos, ont-ils noté.

Ils ont également exprimé la conviction que l’ambassadeur Nguyên Minh Tâm sera un pont pour aider les provinces chinoises à coordonner avec les localités vietnamiennes la mise en œuvre efficace des accords de coopération ainsi que des traités signés par les dirigeants des partis et des États des deux pays.

Les comités du Parti, les autorités et la population de Khammuon et de Bolikhamxay feront tout leur possible pour protéger, cultiver et promouvoir les relations de solidarité particulière entre les deux nations indochinoises, ont-ils déclaré.

Lors de sa visite dans ces localités du 18 au 20 de ce mois, le diplomate vietnamien et son entourage ont visité et déposé de l’encens sur le site commémoratif du président Hô Chi Minh dans le village de Xiengvang, district de Nongbok, province de Khammouan, et rencontré des représentants des associations de compatriotes résidents à Bolikhamxay et Khammouan.

VNA/CVN