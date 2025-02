Le Vietnam reste attaché au multilatéralisme et à la solidarité internationale

Lors du débat public du Conseil de sécurité de l’ONU sur le thème "Maintien de la paix et de la sécurité internationales: pratiquer le multilatéralisme, réformer et améliorer la gouvernance mondiale" à New York jeudi 20 février, le représentant vietnamien a exprimé son inquiétude face à la tendance croissante des actions unilatérales dans les relations internationales, qui sapent le système multilatéral qui a servi de fondement au maintien de la paix et de la sécurité internationales au cours des huit dernières décennies.

Le respect du droit international et le strict respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, en particulier l’interdiction de la menace ou de l’usage de la force et la résolution pacifique des différends, sont des conditions préalables essentielles pour assurer la paix, la stabilité, le développement durable et la jouissance des droits de l’homme, a-t-il déclaré.

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang a souligné la nécessité de réformes audacieuses des institutions multilatérales pour renforcer la voix et la participation des pays en développement, en garantissant la représentativité et le caractère démocratique de ces institutions.

Il a affirmé le ferme soutien du Vietnam au multilatéralisme et ses efforts continus pour apporter des contributions significatives et substantielles à la consolidation des institutions multilatérales mondiales et régionales, en particulier l’ONU et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Ces efforts reflètent profondément l’engagement du Vietnam en faveur de la solidarité et de la coopération internationales, servant les intérêts du peuple vietnamien tout en contribuant à un monde plus pacifique, plus prospère et plus juste pour tous.

Dans son discours, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a souligné l’importance et l’urgence de faire progresser les solutions multilatérales aux défis mondiaux actuels, notamment le changement climatique, les inégalités et les menaces à la sécurité telles que les conflits nucléaires et le terrorisme.

La plupart des délégués ont souligné que le droit international et la Charte des Nations unies constituaient une base solide pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales et pour la construction d’un système multilatéral fort capable de relever efficacement les défis mondiaux.

VNA/CVN