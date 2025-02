Vietnam - Chine

La coopération décentralisée dynamise les relations bilatérales

" La coopération décentralisée entre les collectivités vietnamiennes et chinoises est un moteur essentiel de l'approfondissement et de l'élargissement des relations bilatérales ", a déclaré le 21 février Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh et président du Conseil théorique central.

>> Signature de deux documents de coopération avec le Guangxi

>> Coopération entre les localités vietnamiennes et chinoises

Lors de la réunion du Nouvel An des secrétaires des comités du Parti des provinces vietnamiennes de Quang Ninh, Lang Son, Cao Bang et Ha Giang, ainsi que de la région autonome Zhuang du Guangxi en Chine, qui s'est tenue à Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord), Nguyen Xuan Thang a souligné le rôle crucial de la coopération entre les collectivités locales.

Cette collaboration, a-t-il insisté, permet de concrétiser les accords et les visions partagées par les hauts dirigeants des deux pays. Il a salué la mise en œuvre continue du mécanisme de la réunion du Nouvel An et a salué l'initiative d'inclure la ville de Hai Phong comme nouveau participant, exprimant son espoir que les localités déploieront des efforts pour créer des percées dans les échanges d'amitié, les liens entre les peuples, le développement des infrastructures, en particulier la construction de deux lignes de chemin de fer à écartement standard reliant le Guangxi au Vietnam, ainsi que le projet de porte frontalière intelligente Huu Nghi (Vietnam)–Youyi Guan (Chine). Il a également suggéré que les localités continuent de moderniser et d'ouvrir de nouvelles portes frontalières, contribuant ainsi à faciliter les échanges entre les entreprises et les populations des deux côtés.

Lors de l'événement, le secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Ninh, Vu Dai Thang, a proposé de participer activement au développement des zones de coopération économique transfrontalière, à la modernisation des passages frontaliers et à l'élaboration de la planification des chemins de fer à écartement standard Lang Son – Hanoi et Mong Cai – Ha Long – Hai Phong.

Chen Gang, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et secrétaire du Comité du PCC de la région autonome Zhuang du Guangxi, a proposé de maintenir des échanges réguliers, de renforcer la coordination des plans de développement et de partager les expériences pratiques en matière de théorie socialiste. Il a également souligné la nécessité de développer la coopération dans des domaines émergents tels que la transformation numérique et les services d'intelligence artificielle (IA).

Enfin, il a insisté sur l'importance de renforcer la collaboration en matière de protection des frontières, dans le respect des trois documents juridiques signés entre les deux pays, afin de construire une frontière de paix, d'amitié et de coopération pour le développement commun Il s'est engagé à coopérer avec le Vietnam dans la planification des chemins de fer à écartement standard et a mis l'accent sur la collaboration dans les activités commémoratives, les échanges culturels et les événements sportifs pour renforcer le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine.

Cette réunion a offert aux parties concernées l'opportunité de dresser un bilan de leur coopération récente et de définir des pistes pour renforcer leur collaboration de manière plus significative, efficace et durable. Ces échanges contribuent à approfondir les relations entre le Vietnam et la Chine et à consolider la construction d'une communauté de destin stratégique partagée À cette occasion, les localités ont signé 29 protocoles d'accord, renforçant la coopération entre différents secteurs.

VNA/CVN