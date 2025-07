Des repas fraternels, un message d’amour du Vietnam au Laos

Dans l’atmosphère paisible de la pagode Phât Tích, au cœur de la capitale Vientiane, un feu de cuisine bienveillant s'allume discrètement chaque samedi matin. Les marmites de riz et de bouillie, préparées avec tout le cœur par les fidèles bouddhistes vietnamiens, apportent chaleur et réconfort à des centaines de personnes démunies et malades.

>> Plongée dans le marché frontalier Vietnam - Laos à l’approche du Têt

>> Échange entre jeunes officiers du Vietnam et du Laos

>> Consolider la grande amitié et la solidarité particulière Vietnam - Laos

Photo : VNA/CVN

Dès l’aube, les fidèles arrivent silencieusement : ils lavent le riz, trient les légumes et allument les fourneaux. Dans cette petite cuisine imprégnée des senteurs de gingembre, de riz fraîchement cuit et de bouillon de légumes, chacun offre ses mains, son temps et son affection. Aucun mot sur la fatigue, aucun espoir de récompense - ce qu’ils cherchent à offrir, c’est un geste de partage : un bol de bouillie chaude pour alléger la faim et la solitude des malades dans leur combat quotidien.

Trân Thi Tuyêt Anh, 70 ans, une Lao d’origine vietnamienne, est à l’initiative de cette action depuis 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19. Depuis lors, elle et les fidèles de la pagode Phât Tich n’ont jamais cessé d’entretenir cette cuisine caritative, apportant eux-mêmes des repas aux hôpitaux et centres de protection sociale de Vientiane. "Ce n’est peut-être pas grand-chose, mais c’est tout notre cœur que nous mettons dans chaque portion. Nous espérons simplement offrir un peu de nutrition et de chaleur humaine à ceux qui en ont besoin", confie Mme Tuyêt Anh, la voix émue.

Un simple bol de bouillie, une boîte de lait : des gestes modestes mais lourds de sens pour ceux qui les reçoivent : une preuve qu’ils ne sont pas seuls. Sous la direction du vénérable Thich Minh Quang, prélat de la pagode, ces actions de bienfaisance sont menées avec constance depuis plusieurs années. Dans un échange avec le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Laos, le Vénérable a souligné que cette initiative incarne l’esprit de solidarité vietnamienne : "Les feuilles saines protègent les feuilles abîmées" - une belle tradition de compassion du peuple vietnamien.

Photo : VNA/CVN

L’attention portée à chaque repas est ce qui distingue ce projet caritatif. Les menus sont adaptés à chaque saison, conçus pour être nutritifs, digestes et convenir à divers profils de patients. Qu’il s’agisse d’un bol de bouillie aux légumes, d’un plat végétarien ou d’une soupe chaude, la bienveillance est l'ingrédient principal de chaque préparation. L'engagement est de nourrir non seulement le corps, mais aussi l'âme, avec des repas préparés avec cœur et respect.

Ma Thi Kim Cuong, 60 ans, fidèle de longue date de la pagode, confie que chaque fois qu’elle participe à ces activités, elle sent pleinement l’esprit vietnamien en elle : amour, entraide et solidarité.

À l’occasion d’une récente distribution de dons, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, accompagné de son épouse, s’est personnellement rendu au Centre national de cancérologie du Laos pour rendre visite aux patients, leur adresser des paroles réconfortantes et les encourager dans leur lutte contre la maladie.

Au fil des ans, les activités caritatives de la pagode Phât Tich se sont étendues bien au-delà de Vientiane, atteignant également les régions reculées du Laos, là où les populations vivent dans des conditions difficiles. Ces dons sont devenus un véritable pont de solidarité, contribuant à renforcer les liens d’amitié et de fraternité exceptionnels entre le Vietnam et le Laos.

VNA/CVN