Vietnam - Inde : rendre la coopération de plus en plus concrète et tournée vers l’avenir

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a adressé ses chaleureuses félicitations au gouvernement et au peuple indiens pour les réalisations accomplies au cours de 80 années de construction et de développement national, qui ont fait de l’Inde l’une des principales économies et puissances scientifiques et technologiques du monde.

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Photo : VNA/CVN

Le 18 août au soir à Hanoï, Lê Hoài Trung a représenté le gouvernement vietnamien et prononcé un discours lors d’une réception organisée à l’occasion du 80e anniversaire de l’indépendance de la République de l’Inde.

Il a également salué le rôle et la position croissants de l’Inde aux niveaux régional et international, se déclarant convaincu que le pays progressera résolument vers l’objectif de Viksit Bharat 2047, visant à faire de l’Inde un pays développé, prospère et moderne à l’horizon 2047.

Le diplomate vietnamien a affirmé que les relations Vietnam - Inde, fondées par le Président Hô Chi Minh et les dirigeants indiens, avaient été constamment consolidées par plusieurs générations et étaient devenues les relations d'amitié particulières, solides à travers le temps.

La coopération bilatérale a enregistré d’importants résultats dans de nombreux domaines, apportant des bénéfices concrets aux populations des deux pays. Les échanges commerciaux ont notamment doublé au cours des dix dernières années, tandis que la coopération en matière de défense et de sécurité est devenue de plus en plus efficace et substantielle. Les échanges entre les peuples se sont également renforcés à travers le bouddhisme, le yoga, le tourisme, l’éducation et la formation.

L’année 2026 marque une nouvelle étape, les deux pays célébrant le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique global. À l’occasion de la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en mai 2026, les deux parties ont notamment décidé d’élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique global renforcé, autour de l’esprit : "Partager une vision, converger sur le plan stratégique et coopérer concrètement".

Photo : VNA/CVN

Le ministre Lê Hoài Trung a souligné que l’Inde visait l’objectif de Viksit Bharat 2047, tandis que le Vietnam ambitionnait de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, selon un nouveau modèle de développement fondé sur la productivité, le savoir, les sciences et technologies, l’innovation, des ressources humaines hautement qualifiées et une gouvernance moderne. Cette convergence des visions et des aspirations constitue un important point de rencontre, ouvrant un vaste espace pour que les deux pays avancent ensemble et se complètent.

Il a appelé le Vietnam et l’Inde à traduire les engagements politiques de haut niveau en programmes et projets de coopération concrets, apportant des bénéfices tangibles aux populations et répondant aux besoins croissants de développement des deux pays.

Prenant la parole lors de la réception, l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Tshering W. Sherpa, a souligné les liens civilisationnels profonds ainsi que les valeurs communes d’indépendance, de liberté et d’autonomie stratégique qui unissent les deux peuples depuis plusieurs générations. Il a rappelé que le Premier ministre Jawaharlal Nehru avait été le premier dirigeant étranger à se rendre en République démocratique du Vietnam, peu après la libération de Hanoï en 1954.

L’ambassadeur indien a estimé que la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et la décision d’élever le niveau des relations constituaient un jalon historique, ouvrant un nouveau chapitre des relations bilatérales. Il a affirmé que l’Inde accordait une grande priorité au Vietnam et souhaitait transformer, avec ce dernier, les valeurs communes, la confiance et l’amitié particulière en résultats de coopération toujours plus concrets et tournés vers l’avenir.

VNA/CVN