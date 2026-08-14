Le Vietnam et l’Inde s’imposent comme de nouveaux pôles de l’aviation régionale

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Photo : VNA/CVN

Selon un article d’analyse publié le 14 août dans The Business Times (Singapour), la région Asie-Pacifique devrait devenir le plus vaste marché aérien au monde et celui connaissant la croissance la plus rapide au cours des prochaines décennies. De nombreux projets aéroportuaires d’envergure sont actuellement en cours en République de Corée, en Australie, en Chine, en Inde ainsi que dans des pays d’Asie du Sud-Est, notamment le Vietnam, l’Indonésie et les Philippines.

Le projet de l’aéroport international de Long Thành, au Vietnam, se distingue par sa mise en service prévue à la fin de 2026, avec une capacité initiale de 25 millions de passagers par an. Avec un investissement total d’environ 16 milliards de dollars, cette infrastructure devrait atteindre une capacité de 100 millions de passagers par an après l’achèvement de sa phase finale, prévue après 2035.

Le Vietnam est considéré comme l’un des marchés les plus prometteurs d’Asie du Sud-Est, en raison de l’augmentation du nombre de visiteurs internationaux et de la croissance de la demande intérieure. Le pays prévoit de porter son réseau à environ 30 aéroports d’ici à 2030 afin de soutenir sa croissance économique rapide. Au cours des deux derniers mois, le Vietnam a dépassé la Thaïlande pour devenir le deuxième marché aérien d’Asie du Sud-Est en termes de capacité de transport. L’expansion continue de la flotte et du réseau de Vietnam Airlines, conjuguée à la mise en service de Long Thành, pourrait transformer le pays en un nouveau hub aérien régional.

L’Inde constitue également un moteur de croissance crucial, se classant désormais au troisième rang mondial des marchés aéronautiques selon l’Association du transport aérien international (IATA). En 2024, le pays a enregistré 174 millions de passagers sur ses vols domestiques et internationaux, tandis que le nombre de vols est passé de 800 000 en 2015 à 1,8 million en 2024. Le nouvel aéroport de Mumbai, inauguré en 2025, vise une capacité de 90 millions de passagers par an d’ici 2032. Par une stratégie axée sur les vols de correspondance et l’assouplissement des visas, l’Inde aspire à devenir une plateforme de transit majeure.

Bien que Singapour et Hong Kong (Chine) conservent des atouts considérables grâce à leur position géographique, leurs infrastructures et leurs compagnies aériennes disposant de vastes réseaux internationaux, l’essor rapide de marchés comme le Vietnam et l’Inde ouvre la voie à l’émergence de nouveaux hubs aéroportuaires dans la région.

VNA/CVN