Hanoï et Moscou entendent développer davantage de projets emblématiques

Les deux parties ont discuté des dernières étapes de la mise en œuvre de projets emblématiques entre les deux villes, notamment le projet de la "Maison de Moscou" et celui d’une école technique multidisciplinaire russe dans la capitale vietnamienne.

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Hanoï et Moscou prévoient de développer de nouveaux projets d’amitié et d’investissement afin de renforcer davantage les liens entre les deux capitales.

Cette question a été abordée lundi 17 août lors d’une séance de travail entre une délégation interinstitutionnelle, dirigée par Trân Duc Thang, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, et les autorités de Moscou.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une rencontre avec le vice-maire de Moscou, Alexander Gorbenko, et d’une séance de travail avec le chef du Département des relations économiques extérieures et internationales de Moscou, Sergey Cheremin, Trân Duc Thang a souligné la nécessité de concrétiser les engagements prévus par le plan de coopération 2025-2027 entre Hanoï et Moscou.

Les deux parties ont discuté des dernières étapes de la mise en œuvre de projets emblématiques entre les deux villes, notamment le projet de la "Maison de Moscou" et celui d’une école technique multidisciplinaire russe dans la capitale vietnamienne. Ces projets avaient été approuvés en principe précédemment, mais certaines questions techniques restent à régler.

Depuis le début de l’année 2025, le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie s’est fortement développé, marqué par des échanges de haut niveau, dont la visite officielle du Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine au Vietnam en janvier 2025 et la première visite officielle du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en Russie en mai 2025.

Les résultats de la 25e session du Comité intergouvernemental Russie - Vietnam sur la coopération commerciale, économique et scientifique et technique ont réaffirmé l’engagement des deux gouvernements à promouvoir les relations bilatérales dans de nombreux domaines. Les deux pays préparent activement la 26e session du comité, prévue pour le quatrième trimestre de cette année, afin d’établir de nouveaux cadres de coopération.

Dans ce contexte, Hanoï soutient fermement ces projets et est déterminé à les mener à bien, à l’instar du Centre commercial Hanoi-Moscou, qui fonctionne efficacement à Moscou depuis de nombreuses années.

Lors de la rencontre entre le vice-maire de Moscou et le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, les deux parties ont mené des discussions approfondies pour convenir rapidement des mécanismes de coordination concrets, en mettant l’accent sur le projet "Maison de Moscou", dans le but de finaliser les procédures d’approbation de la politique d’investissement et de l’investisseur dès le mois de septembre.

S’adressant à Sergey Cheremin, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi a également exposé les exigences spécifiques relatives aux deux projets et a examiné un accord de coopération sur le développement du réseau ferroviaire urbain entre le Comité populaire de Hanoï et l’administration moscovite.

La coopération envisagée porte sur l’élaboration de normes et de réglementations techniques pour le système ferroviaire urbain de Hanoï, l’étude de conceptions types et modulaires intégrant les caractéristiques architecturales, culturelles et historiques propres à la capitale, ainsi que le développement de solutions d’intégration technologique pour assurer une exploitation fluide entre les différentes lignes, y compris l’étude de la création d’un centre de contrôle et d’exploitation du réseau.

Trân Duc Thang a également appelé à nouer des partenariats d’investissement globaux avec des entreprises russes afin de former des consortiums pour les projets ferroviaires urbains, sur le modèle de la coentreprise Vietsovpetro.

Il a souligné l’importance de mobiliser des experts russes expérimentés pour apporter leur concours à la planification, à l’investissement et à la construction du réseau ferroviaire urbain de Hanoï.

Plus tôt, le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Truong Viêt Dung, a conduit une délégation interministérielle pour une visite d’étude au centre de contrôle du métro de Moscou et a tenu des séances de travail avec la direction du métro de Moscou ainsi qu’avec plusieurs entreprises du secteur.

VNA/CVN