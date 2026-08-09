Le Vietnam et l’Inde renforcent leur coopération en matière de recherche et de conseil stratégique

Dans le cadre de sa mission en Inde les 6 et 7 août, une délégation de l’Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS), conduite par son vice-président associé, le Professeur agrégé et Docteur Ta Minh Tuân, a eu des séances de travail avec plusieurs instituts de recherche, organisations de conseil stratégique de premier plan en Inde.

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Lors d’une séance de travail avec des scientifiques de l’Institut indien d’études sur le développement industriel (ISID-Institute for Studies in Industrial Development), conduite par son directeur, le Professeur Nagesh Kumar, les deux parties ont souligné le potentiel de coopération dans les domaines de la recherche sur les politiques économiques, du développement industriel, de l’innovation et du transfert de technologies.

Photo : VNA/CVN

Le Professeur agrégé et Docteur Ta Minh Tuan a proposé que la VASS et l’ISID élaborent rapidement une feuille de route concrète, notamment par la création d’un groupe de recherche conjoint, l’organisation de séminaires sur le commerce, l’investissement et la coopération technologique entre le Vietnam et l’Inde, ainsi que la mise en place d’un mécanisme d’échanges réguliers entre les deux instituts. L'ASSV s’est également déclarée prête à accueillir des chercheurs de l’ISID pour des séjours de recherche de courte durée au Vietnam.

Lors de la rencontre avec l’Institut indien d’administration publique (IIPA-Indian Institute of Public Administration), les deux parties se sont concentrées sur la coopération dans les domaines de la gouvernance publique, de la formation des ressources humaines et du conseil stratégique. Le professeur Surendrakumar Bagde, directeur de l’IIPA, a affirmé que l’institut était prêt à renforcer sa coopération avec l'ASSV à travers l’organisation conjointe de séminaires, la publication d’ouvrages et d’articles communs, les échanges de chercheurs et le soutien aux chercheurs de l'ASSV pour publier dans les revues scientifiques de l’IIPA.

Les deux parties ont également discuté de la possibilité de mettre en place des programmes de formation adaptés aux besoins du Vietnam dans le cadre du Programme indien de coopération économique et technique (ITEC), et ont convenu d’établir un point de contact afin de mettre progressivement en œuvre les différents volets de la coopération.

Dans le domaine de la recherche stratégique et du dialogue politique, la délégation a travaillé avec l’Observer Research Foundation (ORF), l’un des principaux organismes indiens de recherche et d’analyse stratégique. Les deux parties ont salué les perspectives de coopération dans les recherches consacrées aux relations Vietnam - Inde, à la région indo-pacifique, à la connectivité économique, au commerce, aux investissements, aux technologies et à l’innovation, ainsi qu’aux questions régionales et internationales.

L'ASSV a proposé de coordonner l’organisation de séminaires, de tables rondes et de dialogues politiques, tout en encourageant les recherches conjointes, les publications communes et les échanges d’experts et de chercheurs. Les deux parties se sont notamment déclarées prêtes à accueillir réciproquement des chercheurs pour des séjours de recherche de courte durée, afin de renforcer les échanges professionnels et de développer des projets de recherche communs.

Dans l’après-midi du 7 août, la délégation a eu une séance de travail avec l’ambassade du Vietnam en Inde. Le chargé d’affaires Tran Thanh Tung a affirmé que l’ambassade continuerait d’accompagner et de soutenir l'ASSV dans l’élargissement de son réseau de partenaires et la mise en œuvre de programmes de coopération dans les domaines de la recherche et des échanges académiques dans les temps à venir.

VNA/CVN